CHP'den muhtarları sevindirecek teklif

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, muhtarların ücretsiz seyahat kartı kullanabilmesi için kanun teklifi verdi.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu'nun 3. Olağan Kongresi, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 900'e yakın muhtarın katıldığı kongrede konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Muhtarların sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümünü seçim sonrası gerçekleştireceğiz" dedi.

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MUHTARLARIN TALEBİ

Muhtarların sorunlarını bildiklerini ve çözüm bulmak için çaba sarfettiklerini de belirten Yarkadaş, toplantı sonrası yerel gazetecilerin soruların yanıtladı. Yarkadaş, "Muhtarların talebi olan belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilme hakkı için pazartesi günü kanun teklifi vereceğim. Muhtarlar zor koşullarda görev yapıyor. 52 bin muhtarın çalışma koşullarını kolaylaştırmalıyız" dedi.

Yarkadaş, TBMM'deki partilere de "Gelin Meclis kapanmadan bu teklifi kanunlaştıralım ve muhtarlarımızın sorununu çözelim" çağrısını yaptı.

"HAKLARI GERİ VERECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlık kurumunu çok önemsediğini de belirten Yarkadaş, "AKP, muhtarların yetkilerini de budadı. 24 Haziran sonrası, budanan hakların tamamını iade edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de uyararak, "AKP'li belediye, bünyesinde hala Muhtarlık Daire Başkanlığı'nı kurmadı. CHP'li Muğla ve İzmir belediyeleri gerekli işlemleri yaparak daireyi oluşturdu. İstanbul ise muhtarları önemsemediği için genelgeye rağmen daireyi kurmuyor" dedi.

TEKİN: "KANUNU ÇIKARACAĞIZ"

Toplantıda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Muhtarların talebi olan Muhtarlık Kanunu bir an önce çıkarılmalı. Muhtarlar belediyelerde temsil edilebilmeli" diye konuştu. Tekin kanunun çıkması için CHP olarak gerekeni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

SENET VERDİLER

Muhtarlar Federasyonu ise toplantıya katılan Tekin ve Yarkadaş'a 1826'da imzalanan muhtarlık senedini hediye etti. Kongreye CHP Üsküdar İlçe Başkanı Erdoğan Altan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Öte yandan, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı'na Kadir Delibalta yeniden seçildi.