'Faizi 16 yıldır düşüremedin şimdi mi düşüreceksin?'

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Her ile huzur getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz.

Günün deyimiyle sorayım T A M A M mı? Artık S I K I L D I K

Suriyeli kardeşlerimizi bu ülkeye getiren sorun yaratan gelecek açısından ciddi kaygılar açan bu ülkeyi yönetenler... 25 Haziranda güzel bir güne uyanacağız. Bütün komşularımıza çağrı yapacağız. Gazi Mustafa Kemal dediki Yurtta Barış Dünyada Barış. Biz de artık barıştan yana tavır koyacağız. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini yapacağız.

Bugün ABD Kudüs’te kendi büyükelçiliğini açıyor. Bizim çocuklarımız 60’lı-70’li yıllarda Filistin’in bağımsızlığı için oraya gittiler.”

ABD Kudüs'te elçilik açıyor. Filistin halkının her zaman yanında olduk. Çünkü biz Kuvayı Milliye, Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz.

Mavi Marmara olayından sonra; AKP İsrail’den Gazze Ablukası kalkmasını, özür dilenmesini ve tazminat ödenmesini istesin denildi ancak bir gece AKP Meclis’e yasa getirerek ilişkileri düzeltti. İsrail özür dilemedi, abluka kalkmadı, tazminat ödenmedi!

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