CHP'li Yarkadaş: AKP yine vurgun peşinde

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın imzalı 'torba teklif'te Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili de bir hükmün olduğu ortaya çıktı.

Kanun teklifindeki ifadeye göre, AOÇ arazisi 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek.

CHP'DEN TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, söz konusu yağmaya Twitter'dan böyle tepki gösterdi:

"AKP, giderayak yine vurgun peşinde... Atatürk Orman Çiftliği, yeni torba yasayla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına tahsis edilmek isteniyor. Yani; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değişse bile, ihaleye verdiği şirket çiftliği 29 sene boyunca yağmalayacak!"

AKP, giderayak yine vurgun peşinde... Atatürk Orman Çiftliği, yeni torba yasayla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına tahsis edilmek isteniyor. Yani; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değişse bile, ihaleye verdiği şirket çiftliği 29 sene boyunca yağmalayacak! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 14 Mayıs 2018

CHP'li Yarkadaş 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.