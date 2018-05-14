Erdoğan Bahçeli'ye 'tadında bırak' demek istedi

Hakan, Erdoğan'ın “Sayın Bahçeli... Başkanlık dedin, tamam dedik... Erken seçim dedin, tamam dedik... Ama artık işi tadında bırak istersen” demek istediğini söyledi.

Bahçeli, 12 Mayıs 2018'de Twitter'dan "af" konusu tartışılmalı demiş, hükümet cephesinden "Gündemimizde yok" açıklaması gelmişti.

Bahçeli daha sonra yaptığı açıklamada, "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz" demişti.

Hakan bugünkü yazısında Bahçeli'nin "af" önerisine ilişkin olarak şunları yazdı:

Devlet Bahçeli’nin “genel af” önerisine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek cümleyle yanıt verdi:

“Gündemimizde yok.”

Erdoğan’ın bu yanıtını, biraz da şöyle anlamak mümkün:

“Sayın Bahçeli... Başkanlık dedin, tamam dedik... Erken seçim dedin, tamam dedik... Ama artık işi tadında bırak istersen.”