Muharrem İnce'den Abdülkadir Selvi'nin iddialarına jet yanıt

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçtiğini öne sürdüğü bir diyaloğa yer verdi.

Selvi, yazısında şu satırları kaleme aldı:

“Muharrem İnce’nin Meral Akşener’i ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşanıyor. İnce, 'Siz ikinci tura kalırsanız beni yardımcı olarak alır mısınız' diye soruyor. Akşener, ‘Olabilir' diyor. İnce bu kez, 'Ben ikinci tura kalırsam siz benim yardımcım olur musunuz' diye soruyor. Akşener, 'Yardımcınız olmam. Çünkü ben Cumhurbaşkanı seçileceğim' karşılığını veriyor.”

Cumhuriyet'tten Bülent Mumay, Muharrem İnce ile olan konuşmasını şöyle aktardı:

Selvi’nin bu iddiası üzerine CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi aradım. İnce, Hürriyet yazarının makalesindeki diyaloğu sordum. Gerçekten Akşener, İnce’nin teklifini reddetmiş miydi? Konya mitingi için yola çıkan İnce’yi otobüste yakaladım. Selvi’nin kaleme aldığı iddiayı şu sözlerle net bir şekilde yalanladı:

“Adaylar turu kapsamında bir araya geldiğim Sayın Akşener ile aramızda kesinlikle böyle bir diyalog geçmedi. Ziyarette bizden Engin Altay, İyi Parti tarafından de Lütfi Türkkan da vardı. Olmayan bir diyaloğu bize de sormadan kaleme almış. Selvi'yi de arayıp söyledim. Ne benim böyle bir teklifim oldu, ne de Akşener’in reddi sözkonusuydu.”