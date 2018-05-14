98 yıl sonra... Parlamenter sisteme veda!

SÖZCÜ- Meclis’in 24 Haziran seçimi için tatile girmesinden önce bu hafta görüşeceği son konu ‘torba teklif’ olacak. Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra ise artık 'başkanlık' sistemine geçiyor.

BMM, 26'ncı dönemi bu hafta sona eriyor. Meclis'in 24 Haziran seçimi için tatile girmesi, 23 Nisan 1920’de başlayan parlamenter sistemin de sona ermesi anlamına geliyor.

İŞTE SON PARLAMENTER SİSTEM HAFTASINDA YAŞANACAKLAR

Parlamenter sistemli Meclis’in görüşeceği son konu ‘torba teklif' olacak.

Öte yandan AKP grubu, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında perşembe günü son kez toplanacak. Erdoğan burada yapacağı açıklamada 2017'de Anayasa'da sistem değişikliğini sağlayan milletvekillerine teşekkür edecek.

SON DÖNEMİN KARNESİ

TBMM’nin 2.5 yılı bulan son parlamenter sistem döneminde 645 yasa tasarısından 445'ini, 2 bin 327 yasa teklifinden 46'sını yasalaştırdı. Genel Kurul ve komisyon gündemindeki 2 bin 264 yasa teklifi ve tasarısı ise ‘kadük’ yani geçersiz olacak.

OHAL KHK’LARININ TAMAMI YASALAŞTI

OHAL nedeniyle çıkarılan 31 Kanun Hükmünde Kararname'nin tamamı son yasama döneminde yasalaştı. Dört yıllık 24. yasama döneminde 749 yasa çıkarılmış ve 270 bin sayfa tutanak tutulmuştu. Bu dönem yasa bilançosu daha az olmasına karşın 212 bin 900 sayfa tutanakla konuşma süresi fazla oldu. Bu dönem komisyonlar ve genel kurul yaklaşık 6 bin saat çalıştı.

Komisyonlara gönderilen 25 bin 428 dilekçeden 23 bin 406'sı işleme alındı. Milletvekillerince hükümete 30 bin 500 yazılı, 1700 sözlü soru yöneltildi. Toplam 12 bin 964 soru önergesi bakanlıklarca yanıtlandı. Başkanlığa sunulan 3 bin Meclis araştırması önergesinden 66'sı, 22 gensoru önergesinden 16'sı görüşüldü.