Demirtaş: Annemin demecinin olduğu gazete bana verilmedi

Demirtaş, açıklamasında "Sanırım annemin sözlerinden etkilenerek benim kendime oy vermemden çekiniliyor. Annelerin mesajından değil, terliğinden korkun bence" ifadelerine yer verdi.

Cezaevinde tutuklu olarak bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın açıklaması, Twitter hesabından paylaşıldı.

Bazı gazetelere el konulduğunu ve bir gün sonra verildiğini belirten Demirtaş, “TV’lerde HDP-Demirtaş haberi yapmak hâlâ yasak. Gazetelerin de çok azı haberlerimizi yapıyor. Cezaevindeyse benimle ilgili haber var diye Birgün, Cumhuriyet, Evrensel gibi gazetelere incelenmek için el konulup ertesi gün veriliyor. Uygulamadan Adalet Bakanı’nın haberi var mı acaba?” ifadelerini kullandı.

Annesi Sadiye Demirtaş’ın demecinin bulunduğu Cumhuriyet gazetesinin ekini verilmediği aktaran Demirtaş, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet gazetesinin bugünkü eki, annemle fotoğrafımız ve annemin demeci var diye bana verilmedi. Sanırım annemin sözlerinden etkilenerek benim kendime oy vermemden çekiniliyor. Annem ne demiş acaba? Annelerin mesajından değil, terliğinden korkun bence.”