Erdoğan BBC'nin sorusuna köpürdü

Erdoğan, 24 Haziran'da kazanamama ihtimaline yönelik bir soruya "Kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun. Batı da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun. Kazanamazsak, biz kim kazanırsa ona saygı duyarız; olay bu kadar basittir" " diyerek yanıt verdi

BBC'deki Hard Talk programına konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye hükümetine destek veren Rusya ve İran ile iş birliğini neden tercih ettiği sorusuna "Ben Beşar Esed'e bugün de karşıyım, Beşar Esed'in yanında değilim. Fakat gerek Rusya'yla, gerekse İran'la üçlü olarak attığımız bu adımlar, Suriye'deki halkın barışına yönelik bir adımdır ve buna yönelik bir adımı atıyoruz" ifadesiyle yanıt verdi.

ABD, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE HAREKET ETTİ'

"Eğer biz Amerika, İngiltere, Fransa, onlarla beraber bu işleri yürütebilseydik, bugün belki onlarla beraber bu süreci işletirdik" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama onlarla beraber bu süreci işletemedik. Örneğin bir Rakka operasyonunda Amerika, terör örgütleriyle beraber hareket etti. Beraber yapalım bu işi dedik, bizimle beraber yapmadı. Bizimle beraber yapmayınca, biz terörle mücadelede orada bizimle beraber hareket etmeye karar veren Rusya'yla bu adımı atmış olduk ve şu anda da biz, kuzey Suriye'deki bu operasyonlarımızda Rusya'yla beraber süreci işletiyoruz."



'KÜRTLERLE MÜNASEBETLERİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ'

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de şu ana kadar PYD-YPG gibi örgütlerini çökertmeye dönük çaba sarf ettiğini belirterek, "Bizim Kürt vatandaşlarımızla da, Suriye'deki Kürtlerle de münasebetlerimiz hiç olmadığı kadar iyi. Ama bir de orada terör örgütü olanlar var, birisi bunların PYD'dir, öbürü YPG'dir" diye konuştu.

'ESED'İN YERİNDE KALMASINI TASVİP ETMİYORUZ'

'Türkiye'nin örgütlerle orada bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmediğini ve etmeyeceğini' söyleyen Erdoğan, "Mücadeleyi Afrin'de de öyle verdik, Cerablus'ta da öyle verdik, öyle vermeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kesinlikle biz Esed'in yerinde kalmasını tasvip etmiyoruz, istemiyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de Duma'da kullandıldığı iddia edilen kimyasal nükleer özellikli malzemeleri, bu ülkede bu silahların varlığının bilinmesi için bazı ülkelere de ilettiğini söyledi.

'ESED'İN YERİ GELDİĞİ ZAMAN NÜKLEER SİLAHLARI KULLANDIĞININ BİLİNMESİ LAZIM'

"Bunu dostlarımıza da anlattık, hala da anlatıyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak da bir defa Esed'in, yeri geldiği zaman nükleer silahları kullandığının bilinmesi lazım. Ve şu anda da bunu aslında bu ülkeler kabul ediyorlar da, ama daha önce yaptıkları açıklamalara ters düşmek istemiyorlar, sıkıntı orada" görüşünü dile getirdi.

'TAHRAN'DA GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ'

Türkiye'nin Suriye'de siyasi çözümden yana olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu siyasi çözümde de iki süreç var. Bunun bir tanesi malum Cenevre'dir, bir tanesi Astana sürecidir. Cenevre bu işi çözememiştir ve Astana süreci başlamıştır. Ve Astana'da atılan adımlar, Cenevre'yi kaldırmaya yönelik değildir. Sadece Cenevre'nin tamamlayıcı bir cüzüdür. Bunun yanında bir adım daha attık, birisi Soçi'dir. Soçi'den sonra Ankara görüşmelerini yaptık. Şimdi Ankara görüşmelerinden sonra da Tahran görüşmelerini yapacağız. Bütün buradaki hedefimiz; Suriye halkının içinde bulunduğu bu sıkıntıları atlatmasıdır."

'BABADAN KALAN REJİM…'

Suriye hükümetini 'terör rejimi' diye nitelendiren Erdoğan, "Babadan kalan rejim, bütün ihanetiyle devam etmektedir ve bir terör devleti Suriye'de şu anda vardır. Bu terör devletinden tamamen Suriye'nin kurtulması lazım" diye konuştu.

'SİLAHI NEREDEN BULUYORSAM ORADAN ALIRIM'

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin, NATO ile uyumlu olmadığı iddialarıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yaklaşım tarzınızı ben doğru bulmuyorum. Zira Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri çok açık net açıklama yaptı; üyelerimiz istedikleri ülkeden istedikleri gibi silahları alabilirler. Eğer ben Türkiye olarak Amerika'dan istediğim silahı alamıyorsam veya bir başka NATO ülkesinden alamıyorsam, bu silahı nereden buluyorsam oradan alırım. Ve biz Rusya'dan ortak üretim yapmak kaydıyla böyle bir anlaşmayı yaptık ve Rusya'dan da bu S-400'leri alıyoruz."

'VERDİNİZ DE ALMADIK MI?'

Füze sistemi ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü anlatan Erdoğan, "Dedim ki siz bize verdiniz de biz sizden almadık mı? Vermediniz. Şimdi ise S-400'leri biz Rusya ile gayet iyi şartlarla alıyoruz ve alacağız, anlaşmalarımızı da imzaladık. Ve bu konuda bizim yani 'alalım mı almayalım mı', böyle bir endişemiz artık yok, onlar geride kaldı. Biz işi bitirdik, imzalarımızı attık" diye konuştu.

'BÖLGEDE SAVAŞI TETİKLEMEKTİR'

İsrail ve İran arasındaki gerilim hakkında fikirleri sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda kontrolden çıkmasından endişeleniyor musunuz sorusu, bana göre eksik olur. Şu anda İsrail bugün Suriye topraklarına 50 civarında füze atmışsa, bu nedir? Bu adeta bölgede bir savaşı tahriktir, tetiklemektir. Ve İsrail zaten buralarda, bu bölgede sürekli olarak terör estiriyor. Şimdi atılan bu adım da yine teröre yönelik bir adımdır. Bunları hoş görüyle karşılamak mümkün değil. Niçin bu füzeler atılır, neden atılır, ne yapılmak isteniyor?"

'HABERLER SAĞLIKSIZ'

İsrail'in İran Devrim Muhafızları'na yaptığı saldırıyı, Golan Tepeleri'ndeki İsrail pozisyonlarına saldırı üzerine gerçekleştirdiği yönündeki haberleri de değerlendiren Erdoğan, "Bu haberin ne denli sağlıklı olduğu bir defa şu anda belirsiz, İran böyle bir şeyi kabul etmiyor. İran böyle bir şeyi kabul etmediğine göre, buna tek taraflı bir yorum getirmek yanlış olur" diye konuştu.



'BARIŞA YÖNELİK ADIM ATILMALI'

Konuyla ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğünü belirten Erdoğan, "Onlar böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Ve bu gidiş de iyi bir gidiş değil. Dolayısıyla bir an önce barışa yönelik adımları atmak gerekir. Eğer barışa yönelik adımlar atılmazsa, Ortadoğu'nun geleceği ciddi sıkıntılara gebe" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Suriye'deki operasyonlarının, daha olumsuz sonuçlar doğurmasından endişe ettiğini söyledi.

'ABD'NİN TAVRINI KABUL ETMİYORUZ'

İran nükleer anlaşmasının kurtarılma ihtimali olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerika'nın takındığı tavrı diğer ülkeler kabul etmiyor. Biz diyorlar, Amerika'nın takındığı bu tavrı kabul etmiyoruz, biz ona da uymayacağız, bu kadar açık net ortada. Amerika'da şu andaki nükleer silahların sayısı ne kadar, Fransa'da nükleer silahların sayısı ne kadar, bütün hepsinde nükleer silah var. Bütün bunlar nükleer silahlarla dünyayı tehdit ederken, başkalarının nükleer silah edinmesini ise tehdit olarak kabul ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil ve biz asıl dünya barışının tehdidini burada görüyoruz."

'ANA MUHALEFETE 'BUYURUN' DEDİK'

"Türkiye bir hukuk devletidir, bu hukuk devletinin içerisinde her şey işler" diyen Erdoğan, 24 Haziran seçimiyle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"17 ay öne çekmek suretiyle ana muhalefetin bize meydan okumasına karşı 'Haydi buyurun' dedik, onları meydana çağırdık; yaptığımız iş budur. Ve Türkiye bu hukuk devleti içerisinde de yine aynı şekilde erken seçime gitme noktasında, anayasa değişikliğini muhalefetle beraber yaptık ve hep birlikte bu demokratik kararı aldık ve şimdi de 24 Haziran'da seçime gidiyoruz; olay bu.

'KİM KAZANIRSA ONA SAYGI DUYARIZ'

Seçim sürecine ilişkin dile getirilen kaygıların sorulması üzerine Erdoğan, "Türkiye'de sandık var ve bu sandığa AGİT de geliyor, farklı ülkelerden de davetler yapıyoruz ve hepsinin huzurunda oylar kullanılıyor. Ve bu oylar kullanıldığı zaman kim kazanır ortaya çıkacak. Biz tekrar kazanıyorsak herkes buna saygı duyacak. Kazanamazsak, biz kim kazanırsa ona saygı duyarız; olay bu kadar basittir" yanıtını verdi.

'BU SORUYU NİYE SORDUNUZ?'

AK Parti'nin ve kendisinin, seçimleri kazanamama ihtimaliyle ilgili soruyu ise Erdoğan, "Bu soruyu bize niye sordunuz? Daha iyi işte, eğer kazanmama durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun. Batı da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun" şeklinde yanıtladı.

'KAZANMAK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ'

"Tabii ki kazanmak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bütün ekibimizle, bütün gayretimizle kazanmak için bu çabamızı göstereceğiz. Çünkü bizim bütün hedefimiz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır ve bunun için de ilk 10'a Türkiye'yi dünya ekonomisi içinde sokmaktır" diye konuştu.

PARAMIZ VAR Kİ İKRAMİYE VERİYORUZ'

Emeklilere iki ikramiye verilmesi kararının sorulması üzerine Erdoğan, "Şimdi bu bizim dini bayramlarımız, işçiler ikramiye alır, memurlar almadığı için rahatsız. Bundan dolayı biz bu seçimde memurlar için de böyle bir adımı attık, böyle bir kararı aldık. Ana muhalefet bunu söylediği zaman kimse rahatsız olmuyordu, biz bunu söyleyince rahatsız oldular, niye rahatsız oluyorlar? Paramız var ki biz böyle bir ikramiyeyi memurlarımıza da veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşlılara verilen 250 liranın da 500 liraya çıkarıldığını belirten Erdoğan, "Yaşlılar, bunlar bizim büyüklerimiz. Ama siz niye rahatsız oluyorsunuz, ben ondan özellikle yani şu anda rahatsız oluyorum" dedi.