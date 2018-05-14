Bilkent Şehir Hastanesi’nin inşa sürecinde SGK’ye göre hiç iş kazası yaşanmazken, Sağlık Bakanlığı’na göre ise bu rakam 297. CHP’li Emir açıklamalara tepki gösterdi.

Mustafa Çakır/ Cumhuriyet- Başkentte inşaatı tamamlanan, sağlık alanındaki en büyük kamu özel işbirliği projesi olan, 1 milyon 312 bin 349 metrekare kapalı alana sahip Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki iş kazalarıyla ilgili devletin iki kurumundan iki farklı yanıt geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “ölümlü ya da yaralamalı iş kazası yaşanmadı” derken, Sağlık Bakanlığı, 297 iş kazası ve tıbbi müdahale gerektiren olay yaşandığına dikkat çekti. İki kurumun çelişen yanıtı, “gizlenen bir şey mi var” sorusunu gündeme getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki iş kazaları hakkında bilgi istedi. Emir, şu soruları yöneltti: “Bilkent Şehir Hastanesi’nin yapım sürecinde iş kazası gerçekleşmiş midir? Bu iş kazalarında kaç kişi yaralanmış, kaç kişi hayatını kaybetmiştir ? Bu işçilerimizin yaralanma ve hayatını kaybetme nedenleri nelerdir?”

Emir’in sorularına önce 2 Mart 2018 tarihinde SGK yanıt verdi. Yanıtta, “CCN Ankara Sağlık AŞ (Ankara Bilkent Şehir Hastanesi) ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde; 2016 ve 2017 yıllarında Sosyal Güvenlik Merkezimiz İş Kazaları Servisi’nde herhangi bir ölümlü ya da sigortalıyı malul duruma düşürecek yaralamalı iş kazasına rastlanmamış olup, herhangi bir iş kazası, maluliyet ve ölüm dosyayı açılmadığı tespit edilmiştir” dendi.

Hangisi doğru?

Aynı sorulara Sağlık Bakanlığı da 30 Nisan 2018 tarihinde yanıt verdi. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın yanıtı ile SGK’nin yanıtı arasında büyük çelişki ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın yanıtında, “Ankara Bilkent Şehir Hastanesi inşaatında bugüne kadar toplam 297 adet iş kazası ve tıbbi müdahale gerektiren olay meydana gelmiştir” dendi. İki yanıtın ardından “hangisi doğru” sorusu gündeme geldi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaşanan iş kazalarına ilişkin pek çok defa sordukları soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularının uzun süre savuşturulduğunu, yanıt verilmediğini belirtti.

Emir: 4 ölümlü kaza var

Emir, şunları söyledi: “Burada gizlenen gerçekler olduğu belli. Bize ulaşan bilgilere göre, Bilkent Şehir Hastanesi inşaatında en az 4 işçi hayatını kaybetmiş. Detaylı bilgiye ulaştığımızda bu kişilerin kimliklerini de paylaşacağız. Ne yazık ki ülkemiz, birilerinin hayallerinin başkalarının hayatına mal olduğu bir coğrafya haline dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘14 yıllık hayalim’ dediği şehir hastanelerinde kaç işçinin hayalinin söndüğünü öyle ya da böyle ortaya çıkaracağız ve hesabını en ağır şekilde soracağız.” Emir, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı’nın ise AKP’den aday adaylığı için istifa ettiğine de dikkat çekti.