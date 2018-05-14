AKP'de büyük 'fırtına': Yollar ayrılıyor mu?

Abdülkadir Selvi, milletvekillerinin üçte ikisinin yenileneceğini yazdı.

İşte bugünkü "Milletvekili listelerini ne bekliyor?" başlıklı yazısından ilgili bölüm:

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNDE FIRTINA

Seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarına odaklandık ama asıl fırtına milletvekili listelerinde kopacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere’ye giderken bunun işaretini verdi. “Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partisiyiz. Bir defa biz siyasette kadroyu Ankara’ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Ankara’ya taşınıp, Ankara’da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, kadroyla yürümek böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli” dedi.

AK Parti’de adaylık başvurusunda bulunmayan 22 milletvekiliyle birlikte mevcut milletvekillerinin üçte ikisinin yenileneceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineden ziyade milletvekili listelerine ağırlık vereceği konuşuluyor. Kabinede bakan sayısı azalacağı için partinin etkili isimlerini listelerde göreceğiz. Özellikle de siyasi yönü ağır basan bakanların, illerinin lokomotifi olacağı söyleniyor. Erdoğan, İstanbul’a özel bir önem veriyor. Daha önce İstanbul’da siyaset yapmış olan iki önemli bakanın bu kez illerinden değil, İstanbul’dan aday gösterileceği söyleniyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’den liste başı olacağı konuşuluyor. Bu durum Yıldırım için cumhurbaşkanı yardımcılığı düşünülmediği anlamına mı geliyor? AK Parti kulislerinde Binali Yıldırım için yeni dönemde Meclis Başkanlığı konuşuluyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanı İsmail Kahraman bu dönem aday olmadı.