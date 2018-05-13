CHP Kocaeli seçim startını Alikahya’dan verdi

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala CHP İl Örgütü ilk seçim irtibat bürosunu Alikahya’da açtı. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra açılışta CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, milletvekili aday adaylarından Prof. Dr. Muhip Kanko, Müzeyyen Topçu Tan, Mehmet Ümit Küçükkaya, Beyhan Korkmaz, Anıl Acurman, Fikret Toker ve Tuğman Kayalı, CHP İl gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve bir çok partili hazır bulundu.

KURTULACAĞIMIZ GÜN YAKIN



Açılışta partililere hitap eden CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ilk seçim irtibat bürosunu Alikahya’da açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sarıbay, “24 Haziran ülkemizin, ülkemizin insanlarının kurtuluş günü olacaktır. AKP’den kurtulduğumuz gün olacaktır. 24 Haziran’da parlamentoda çoğunluğu sağlayacak, 8 Temmuz’da ise cumhurbaşkanlığı koltuğuna Muharrem İnce’yi oturtacağız. Tamam dedik, sıkıldık dedik. Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi” diye konuştu. Atatürk Mahallesi Ahmet Müfit Bey Caddesi No:1 adresinde faaliyet gösterecek olan 60 metrekarelik Alikahya Seçim Bürosu’nun açılışını partililer coşkuyla kutladı.