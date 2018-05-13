Kılıçdaroğlu'ndan SOMA mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma faciasında hayatını kaybeden 301 madenciye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Soma için adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz'' dedi.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin işlettiği madende çıkan yangın ve su basması sonucu 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madenci yaşamını yitirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu Soma faciasının dördüncü yıldönümünde resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Soma maden faciasının yıl dönümünde, maden şehitlerimizi rahmetle anıyor; Soma için adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyorum'' açıklamalarında bulundu.