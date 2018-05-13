Muharrem İnce Manisa'da konuşuyor | CANLI

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Manisa'da konuşuyor. İnce'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

"Güneş enerjisini kullanamıyoruz. Milletvekillerine zam yapmayacağım öğrencilere kredi vereceğim. Sarayın ışıklarını kısacağım öğrencilere destek vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye Cumhuriyeti'nin çiftçiye olan borcunu ödeyeceğim. Çiftçi üretmezse saman alırsın saman"

Hırs yok rövanş yok. Herkesi kucaklayacaksın. 81 milyonu herkesi AKP'li kardeşlerimiz dahil bir olacağız iiri olacağız diri olacağız.

Herkes bilsin ki benim yurttaşlarımı kimse tekmeleyemeyecek.

GENÇLERE BURS

Gençler evlatlarım sizlere sesleniyorum. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de nasıl emeklilere bayramlarda ikramiye veriyorsak, 19 Mayıs'ta gençlik bursu 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu vereceğiz 500'er lira herkese vereceğim.

BENİM DERDİM MİLLET

Erdoğan meydanlara çıkıp diyor ki tek dertleri beni indirmek . Vallahi değil billahi değil benim derdim millet. Benim derdim mazotu euroyu doları benzin fiyatını indirmek. Seni indirdiğim zaman bunlar zaten inecek.

Doların ineceğini söylüyor. 16 senedir iktidardasın. Sen de bana güveniyorsun demek ki

Benim derdim huzur köprüleri kurmak.

Hakkarililere buradan selam söylüyorum. Hoşgeldin demeyen bir tanne Hakkarili yok. Kocaman alkış onlara.