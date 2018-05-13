İnce'den Erdoğan'a: Benim derdim millet, sen değilsin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Manisa'da konuştu.

İnce'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

Her yıl 10 bin gencimizi yurtdışına göndereceğiz. Orada kendilerini geliştirecekler. 5 yıl içinde bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız. Önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek ortaya çıkacak. Ben bu ülkenin çocuklarını geleceğe hazırlayacağım. Türkiye'de bunları yapabilmemiz için bizim enerjiye ihtiyacımız var. Rüzgar ve güneşten yararlanacağız. Güneş enerjisi potansiyeli yüzde 130. Ama yatırım yapmamız lazım. Güneş enerjisinde problem şu, depolamak zor. Bu ülkenin gençlerini bir fizik öğretmeni olarak güneş enerjisini depolayan batarya sistemini geliştirmek için ABD ise ABD'ye, Rusya ise Rusya'ya, uzaysa uzaya göndereceğim. Milletvekili maaşlarına zam yapmayacağım, öğrencilee kredi vereceğim.

"ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLARDAN AZ OLMAYACAK"

Yarın Dünya Çiftçiler Günü. AKP 2006 yılında bir kanun çıkardı. Devlet milli gelirinin yüzde 1'ini tarımı geliştirmeye harcar. 30 milyar yapıyor bu. Bunun yarısını bile vermemiş. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye olan borcu ödeyeceğim. Çiftçi üretmezse, saman alırsın, bezelye alırsın. En fazla zeytin ağacı Manisa'da. Ama geçtiğimiz günlerde Tunus'tan zeytinyağı alıyorsun. 90 bin aile çekirdesiz üzüm yetiştiriyor. Size söz üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Mazotu 3-3,5 lira arasında vereceğiz. Çiftçinin mazotu ucuz olacak.

Vatandaşları kandıracağım diye palavralara gerek yok. Dış politika böyle yapılmaz. Ne zaman "Eyy" dese Türkiye kaybetti. Sadece mazottan aldığı vergi, çiftçiye verdiği destekten fazla. Çiftçinin borçlarını yeniden yapılandırıcağız. "Parayı nereden bulacaksın?" diyorlar. Suriyeli'ye bu kadar parayı bulduysan oradan bulacağım.

"O DA BANA GÜVENİYOR DEMEK Kİ"

24 Haziran'dan sonra faiz düşecek demiş. O da bana güveniyor demek ki. Sayın Erdoğan'ın projesi kanal, makina, hafriyat. Benim projem huzur. 50 sene önce yaptı Demirel birinci köprüyü. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar o kolay iş. Milletin gönlünde barış, huzur köprüleri kurmak. Hakkari'de İzmir marşıyla miting yaptım. Sokakta hoş geldin demeyen bir tek Hakkarili yoktu. Türkiye'de 3B olacak. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Erdoğan'a önerim, çıraklık, kalfalık, ustalık dönemim dedin, ben de sana emeklilik dönemin diyorum.

"ÖNCELİĞİMİZ OTİZMLİ ÇOCUKLAR"

Engelliler, sadece otizmli çocuklar 352 bin kişi. Bunların 21 bini eğitim alıyor. Bu aileler ne düşünüyor biliyor musunuz? Çocuğunun önce ölmesini istiyor. Ben ölürsem kim bakacak. Devlet bakacak.

Engellilerin tüm sorunlarını 2 yılda çözeceğiz. Kime hizmet ettiğiniz önemlidir. Derdiniz milletin sorunlarını çözmek mi zengin olmak mı? Hakkari'de mal varlığımı açıkladım. Cumhurbaşkanı olduğumda 5 yıl sonra yeniden açıklayacağım. Herkesin geliri artıysa benim de gelirim artacak. Sağ-sol yok. Cumhuriyet var cumhuriyet. Derdimiz millet, çocuklar...

GENÇLERE BURS

Gençler evlatlarım sizlere sesleniyorum. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de nasıl emeklilere bayramlarda ikramiye veriyorsak, 19 Mayıs'ta gençlik bursu 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu vereceğiz 500'er lira herkese vereceğim.

"BENİM DERDİM MİLLET"

Erdoğan meydanlara çıkıp diyor ki tek dertleri beni indirmek . Vallahi değil billahi değil benim derdim millet. Benim derdim mazotu euroyu doları benzin fiyatını indirmek. Seni indirdiğim zaman bunlar zaten inecek.

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