Tekmecinin 4 yıl geciken özrüne İnce’den jet yanıt

CUMHURİYET - 301 madencinin can verdiği Soma Katliamı’nın mitinginde konuşan Muharrem İnce, 4 yıl önceki facia sonrası madenciyi tekmeleyen dönemin Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel’i anımsatarak, “O tekme atandan hesap sormazsam namerdim” dedi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Yerkel, 4 yıl süren suskunluğunu bozarak twitter hesabından “Günah keçisi ilan edildim, özür dilerim” dedi.

İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim!

Merkel’in 4 yıl sonra gelen hem mağduriyet hem de özür içerek tweetlerine CHP’nin adayı Muharrem İnce’den yanıt geldi. www.cumhuriyet.com.tr’ye konuşan İnce şunları söyledi:

“Yerde yatan madenciye insafsızca tekme atan müşavir, bizim hesap soracağız açıklamalarından sonra mı hatırladı özür dilemeyi? Özür yetmez, o tekmeci müşavir bizim iktidarımızda yargıya hesap verecek.”