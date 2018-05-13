Kaftancıoğlu: 'Ananı da al git’ diyen zihniyet ortadan kalkacak

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından çalışmaları hızlandırdı.

CHP’li Kaftancıoğlu, bugün de CHP Kartal Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Milletvekili Ali Özcan ve Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz yanı sıra yüzlerce partili de katıldı.

Açılışta konuşan Kaftancıoğlu: "24 Haziran akşamı 16 yıllık reklam arasına son vereceğiz.”

CHP’li Kaftancıoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Bugün Soma’da 301 anne ağlıyor. ‘Ananı da al git’ diyen zihniyet ortadan kalkacak ve hepimizin anneler gününü coşkuyla kutladığı günler göreceğiz. Memlekette tek bir şey var. Bir adamın iki dudağının arasından çıkan sözlerin kanun sayıldığı günleri yaşıyoruz. Biz bu topraklarda, bu memlekette eşitlik, özgürlük, insanca ve hakça yaşam istiyoruz. İnsanların birbirinin gözlerinin içine bakarak birbirini anlayabildiği, herkesin birbirini dinlediği bir memleket istiyoruz. İnsanların birbirinin yüzüne bakmaktan korktuğu, toplumun bu denli ayrıştırıldığı bir ülke istemiyoruz. Hiç kimsenin sihirli bir deneği yok. Başarmak için önce kendinize inanmalısınız. O gücü kendinizde hissettiğinizde işimiz çok kolay. Bizim korkacak bir şeyimiz de yok. Ne söylediğimizi biliyoruz, neyi savunduğumuzu biliyoruz, neyi istediğimizi gayet iyi biliyoruz. Korkması gerekenler korksunlar; bizler demokratik bir Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz. Halk için halkla beraber halkın Türkiyesinde halkın cumhurbaşkanıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında buluşacağız.”