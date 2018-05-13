Arap Birliği'nden Çavuşoğlu'na yanıt!

SÖZCÜ/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün Ortadoğu ve Filistin’le ilgili açıklamalarda bulunmuş, Arap Birliği’nin Kudüs konusundaki tutumunu eleştirmişti. Çavuşoğlu, “Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Birliği’nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adımlar görüyoruz” demiş ve Arap Birliği’ni sert bir dille eleştirmişti.

Bugün ise Arap basını aracılığıyla Çavuşoğlu’na yanıt geldi. Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıt veren Arap Birliği Sözcüsü Mahmud Afifi, bu tür açıklamaların Arap Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiye zarar verdiğini söyledi. Afifi, “Türk bakanın Arap Birliği’ni olumsuz bir şekilde hedef almasından dolayı üzgünüm. Filistin sorununa yönelik bu tür açıklamalar yapmadan önce gelişmeleri daha dengeli bir biçimde takip etmek ve Arap Birliği ile birlikte üyelerin çabalarını görmek gerek” dedi.

Afifi, Trump’ın Kudüs kararı sonrasında Arap Birliği’nin harekete geçtiğini iddia ederek, “Türkiye’den gelen bu tür açıklamalar Arap Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacına uygun değildir” dedi.