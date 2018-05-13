AKP’nin üniversiteleri bölmesinin nedeni ortaya çıktı!

Ali Ekber ERTÜRK/ SÖZCÜ- AKP iktidarı, ülkemizin köklü üniversitelerini bölüp böldükleri alanları da yeni kuracağı üniversitelere bağlayan AKP döneminde kurulan üniversitelerle ilgili dramatik tablo da ortaya çıktı.
ODTÜ, YÖK ve uluslararası verilerden yola çıkarak Türkiye'deki üniversitelerin başarı düzeylerini ölçen en ciddi kuruluş olan URAP’in verilerine göre ülkemizin en başarısız devlet üniversitelerinin hepsi AKP döneminde kuruldu. Aralarında iktidarın bölmek istediği Gazi ve İstanbul üniversitelerinin de olduğu en başarılı üniversitelerin hepsi ise ‘eski Türkiye'nin eseri.
SARIKÇI REKTÖRÜN ÜNİVERSİTESİ SONDA
2017 dizilişine göre en başarılı devlet üniversitesi “eski Türkiye”nin kurduğu ODTÜ olurken, en başarısız devlet üniversitesi de, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi oldu. Yine bünyesinde AKP gençlik örgütlenmesine izin veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi de en başarısızlar listesinde.
Yine, “Rektörler kep yerine sarık taksınlar” diyen Ahmet Ağırakça’nın başında olduğu Mardin Artuklu Üniversitesi de en başarısız ikinci üniversite oldu.
2000’DEN ÖNCE KURULANLAR ZİRVEDE
2017-2018 listesine göre en başarılı ilk 20 üniversitenin hepsi AKP’nin “eski Türkiye” diye nitelediği 2000 yılından önce kuruldu.
İşte başarılı üniversiteler:
1. ODTÜ
2. Hacettepe Üniversitesi
3. İstanbul Teknik Üniversitesi
4. İstanbul Üniversitesi
5. Ankara Üniversitesi
6. Gebze Teknik Üniversitesi
7. Ege Üniversitesi
8. Gazi Üniversitesi
9. Boğaziçi Üniversitesi
10. Erciyes Üniversitesi
11. Atatürk Üniversitesi
12. Yıldız Teknik Üniversitesi
13. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
14. Selçuk Üniversitesi
15. Dokuz Eylül Üniversitesi
16. Marmara Üniversitesi
17. Çukurova Üniversitesi
18. Karadeniz Teknik Üniversitesi
19. Fırat Üniversitesi
20. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
EN BAŞARISIZLARI AKP DÖNEMİNDE KURULDU
Yine listeye göre en başarısız 20 devlet üniversitenin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar hariç hepsi, AKP döneminde kuruldu.
İşte o üniversiteler:
83.Bayburt Üniversitesi
84.Amasya Üniversitesi
85.Artvin Çoruh Üniversitesi
86.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
87.Hakkari Üniversitesi
88.Batman Üniversitesi
89.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
90.Kilis 7 Aralık Üniversitesi
91.Siirt Üniversitesi
92.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
93.Uşak Üniversitesi
94.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
95.Iğdır Üniversitesi
96.Muş Alparslan Üniversitesi
97.İskenderun Teknik Üniversitesi
98.Kırklareli Üniversitesi
99.Ardahan Üniversitesi
100.Şırnak Üniversitesi
101.Mardin Artuklu Üniversitesi
102.Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
YÖK VE ULUSLARARASI VERİLER BELİRLİYOR
Ülkemizdeki üniversitelerin başarı düzeylerini araştıran en ciddi kuruluş olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılından buyana Türkiye'deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralıyor. Türkiye sıralamasında, Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK'ün verileri belirleyici oluyor.