AKP’nin üniversiteleri bölmesinin nedeni ortaya çıktı!

Ali Ekber ERTÜRK/ SÖZCÜ- AKP iktidarı, ülkemizin köklü üniversitelerini bölüp böldükleri alanları da yeni kuracağı üniversitelere bağlayan AKP döneminde kurulan üniversitelerle ilgili dramatik tablo da ortaya çıktı.

ODTÜ, YÖK ve uluslararası verilerden yola çıkarak Türkiye'deki üniversitelerin başarı düzeylerini ölçen en ciddi kuruluş olan URAP’in verilerine göre ülkemizin en başarısız devlet üniversitelerinin hepsi AKP döneminde kuruldu. Aralarında iktidarın bölmek istediği Gazi ve İstanbul üniversitelerinin de olduğu en başarılı üniversitelerin hepsi ise ‘eski Türkiye'nin eseri.

SARIKÇI REKTÖRÜN ÜNİVERSİTESİ SONDA

2017 dizilişine göre en başarılı devlet üniversitesi “eski Türkiye”nin kurduğu ODTÜ olurken, en başarısız devlet üniversitesi de, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi oldu. Yine bünyesinde AKP gençlik örgütlenmesine izin veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi de en başarısızlar listesinde.

Yine, “Rektörler kep yerine sarık taksınlar” diyen Ahmet Ağırakça’nın başında olduğu Mardin Artuklu Üniversitesi de en başarısız ikinci üniversite oldu.

2000’DEN ÖNCE KURULANLAR ZİRVEDE

2017-2018 listesine göre en başarılı ilk 20 üniversitenin hepsi AKP’nin “eski Türkiye” diye nitelediği 2000 yılından önce kuruldu.

İşte başarılı üniversiteler:

1. ODTÜ

2. Hacettepe Üniversitesi

3. İstanbul Teknik Üniversitesi

4. İstanbul Üniversitesi

5. Ankara Üniversitesi

6. Gebze Teknik Üniversitesi

7. Ege Üniversitesi

8. Gazi Üniversitesi

9. Boğaziçi Üniversitesi

10. Erciyes Üniversitesi

11. Atatürk Üniversitesi

12. Yıldız Teknik Üniversitesi

13. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

14. Selçuk Üniversitesi

15. Dokuz Eylül Üniversitesi

16. Marmara Üniversitesi

17. Çukurova Üniversitesi

18. Karadeniz Teknik Üniversitesi

19. Fırat Üniversitesi

20. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

EN BAŞARISIZLARI AKP DÖNEMİNDE KURULDU

Yine listeye göre en başarısız 20 devlet üniversitenin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar hariç hepsi, AKP döneminde kuruldu.

İşte o üniversiteler:

83.Bayburt Üniversitesi

84.Amasya Üniversitesi

85.Artvin Çoruh Üniversitesi

86.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

87.Hakkari Üniversitesi

88.Batman Üniversitesi

89.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

90.Kilis 7 Aralık Üniversitesi

91.Siirt Üniversitesi

92.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

93.Uşak Üniversitesi

94.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

95.Iğdır Üniversitesi

96.Muş Alparslan Üniversitesi

97.İskenderun Teknik Üniversitesi

98.Kırklareli Üniversitesi

99.Ardahan Üniversitesi

100.Şırnak Üniversitesi

101.Mardin Artuklu Üniversitesi

102.Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

YÖK VE ULUSLARARASI VERİLER BELİRLİYOR

Ülkemizdeki üniversitelerin başarı düzeylerini araştıran en ciddi kuruluş olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılından buyana Türkiye'deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralıyor. Türkiye sıralamasında, Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK'ün verileri belirleyici oluyor.