BTK'dan 'TAMAM' tehdidi: Gerekeni yaparız

AKP genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta içinde sarf ettiği “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinden yola çıkılarak yapılan yorumlar sonrasında ‘T A M A M’ başlığı önceki gün dünyanın bir numaralı Twitter gündemi olmuştu.

Habertürk’ten Esra Nehir’e konuşan BTK başkanı, Facebook’un, şeffaflık ve bilgi paylaşımı konusunda Twitter’dan daha önde olduğunu belirterek, “Facebook atması gereken adımları attı, Twitter’a göre daha masum. Temsilcileriyle irtibat halindeyiz, yasalarımıza uyum sağlamaya çalışıyorlar. Twitter bilinçli şekilde kaçıyor. Bot (sanal) hesaplarla yönlendirmeye izin veriyor” dedi.

Erdoğan’ın sözlerinden sonra dünya gündeminin tepesine oturan ‘Tamam’ etiketi ve kampanyasına dair de konuşan Sayan, şöyle devam etti: “Ciddi anlamda profesyonel bir manipülasyona işaret ediyor. Engelleme teknik olarak yapabileceğimiz bir şey ama biz bununla ön planda olmak istemiyoruz. Bizden böyle bir reaksiyon almak için yapıyorlar, ‘Engelleriz’ lafını duymak istiyorlar. Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. YSK buna karar verirse biz de teknik olarak uygularız. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız.”

BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde 7/24 teyakkuzda olduklarını anlatan BTK başkanı, seçim gecesi tedbirleri iki katına çıkaracaklarını da söyledi. Bu doğrultuda GSM operatörlerine de talimat verdiklerini belirten Sayan, GSM operatörlerinin de normal dönemin en az iki katı önlem alacaklarını dile getirdi.