Kılıçdaroğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Kılıçdaroğlu,"Yaşamın en büyük mucizesi anneliktir. Ailemizin, mucizemizin kaynağı sevgili eşim Selvi Hanım bana kızım Aslı’yı verdi. Aslı ise torunum Duru’yu. Hayatımızın yaratıcısı annelere şükranlarımı sunuyorum. Sevgili annemi minnetle ve rahmetle anıyorum. Annelerin ellerinden öpüyorum." dedi.

Yaşamın en büyük mucizesi anneliktir. Ailemizin, mucizemizin kaynağı sevgili eşim Selvi Hanım bana kızım Aslı’yı verdi. Aslı ise torunum Duru’yu. Hayatımızın yaratıcısı annelere şükranlarımı sunuyorum. Sevgili annemi minnetle ve rahmetle anıyorum. Annelerin ellerinden öpüyorum. pic.twitter.com/oMVFZRbEyN — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 13 Mayıs 2018