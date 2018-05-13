13 Mayıs 2018 13:25

Kılıçdaroğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Anneler Günü mesajı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitterdan anneler günü mesajı yayımladı.
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Kılıçdaroğlu,"Yaşamın en büyük mucizesi anneliktir. Ailemizin, mucizemizin kaynağı sevgili eşim Selvi Hanım bana kızım Aslı’yı verdi. Aslı ise torunum Duru’yu. Hayatımızın yaratıcısı annelere şükranlarımı sunuyorum. Sevgili annemi minnetle ve rahmetle anıyorum. Annelerin ellerinden öpüyorum." dedi.

 

 

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