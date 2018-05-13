AKP'li Gaziantep Belediyesi Atatürk'ü yine unuttu

Uygulamaya CHP'li meclis üyesinden tepki geldi.

CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan'In açıklaması şöyle;

"Önümüzdeki günlerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gururla kutlayacağız.Gaziantep'te bu etkinlikler kapsamında Kubat konseri düzenliyor. Akp'li belediyelerin her 19 Mayıs gelince Atatürk'ü Anma adını unutması skandalına bu yıl da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi imza attı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak duyuru yaptılar. Akp'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ilk vukuatı değil bu . Daha önce de Fatma Şahin Çanakkale Zaferi'ni kutlama mesajında Atatürk'ün adını anma gereği duymadı. Sayın Başkan unutmamalı ki bu ülkede milletvekili,bakan ve belediye başkanı olduysa;bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçludur. Bunu kendisi ve ekibi aklından bir dakika bile çıkarmamalıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı isminden Atatürk'ü Anmayı çıkaran başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'i ve ekibini kınıyorum. Bu ayıbın bir an önce düzeltilmesini ve bu ayıba imza atanları kamuoyu önünde Atatürk'ten ve kamuoyundan özür dilemeye davet ediyorum."

AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, kente astırdığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı afişinden "Atatürk'ü" çıkarmıştı.