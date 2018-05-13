Mahçupyan: Erdoğan ağzını açmasaydı döviz yerinde kalırdı!

"Belki de bu, gizlenen korkunun açığa çıkmasıdır"

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Faizi aşağıya doğru çektiğimizde enflasyon da düşecektir" açıklamasına tepki gösterdi.

Mahçupyan, "İktidarın dili" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2018) yazısında "Erdoğan faiz ‘belasının’ enflasyonun sebebi olduğunu söyledi ve döviz yüzde iki arttı. Ekonominin durumunu kavradığını belli eden bir laf etseydi muhtemelen yüzde iki düşerdi. Ağzını açmasaydı hiç olmazsa yerinde kalırdı" ifadesini kullandı.

"Lobi yine memnun olmuştur" görüşünü dile getiren Mahçupyan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için kurulan AKP - MHP ittifakına da eleştiriler yöneltti.

"İktidarın kendi ittifakına güzellemeler yapıp, oyunun kuralına uyarak bir araya gelen muhalefet ittifakına bu tavır ve kelimelerle saldırması, herhalde “Türkiye’nin ihtiyacı” olduğu söylenen sağlıklı siyasi ortamın oluşmasına hizmet etmiyor" diyen Mahçupyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Belki iktidar ortakları seçimi kazanmak açısından muhalefeti gayrı meşru ilan etmenin yararlı olduğunu düşünüyorlar ama siyasi tarihimiz bunun çoğu zaman ters teptiğini söylüyor. Belki de bu bir siyasi strateji değil, sadece duygu hezeyanı, gizlenen korkunun açığa çıkmasıdır. Ancak sebebi her ne ise, iktidar kanadının kullandığı dil ve sergilediği tavır bile, bu zihniyetin niçin ülkeyi yönetmekte zora düştüğüne, her alanda tam yetkiye sahip olmasına rağmen tıkandığına ve sonuçta erken seçime mahkum hale geldiğine ilişkin işaretler taşıyor."