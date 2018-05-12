Erdoğan, Danıştay'ın yemeğine katıldı

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko DebevecAbdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya Yüksek Mahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.