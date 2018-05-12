Muharrem İnce'den miting selfiesi

“Denizli fena, uykusunu kaçırır adamın; sarayda da 1150 tane odan var, uykun kaçtı mı dolaşıp durursun”

Seçim çalışmaları kapsamında bugün Denizli’ye giden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte selfie çekti.

Seçim mitinglerine Denizli’de devam eden İnce, konuşmasına yörenin ağzıyla “Tamam mı gari” diyerek başladı. 16 yıldır milletvekili olduğunu, sayısız miting yaptığını, toplantı yaptığını söyleyen İnce, "Denizli'de şehir içinde gördüğüm, bu alanda gördüğüm coşkuyu hiçbir alanda görmedim. Rahmetli Ecevit'in aynı 77'deki rüzgarını görüyoruz, diyorlar" dedi.

Daha sonrasında Denizli’deki mitingin şimdiye kadar yaptıklarının en kalabalığı olduğunu söyleyen İnce, “Denizli fena. Uykusunu kaçırır adamın. Sarayda da 1150 tane odan var, uykun kaçtı mı dolaşıp durursun” ifadelerini kullandı.

Mitingin son ermesinin ardından katılanlarla birlikte selfie çeken İnce, daha sonra kentten ayrıldı.