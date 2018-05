Kılıçdaroğlu'dan Anneler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı Anneler Günü mesajında şu ifadeleri kullandı: “Annelik, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygudur. Sonsuz sabrın, şefkat, merhamet ve iyiliğin sembolü olan anneler, benzersiz özverileri, sınırsız sevgileri ile her yaşta insan için en büyük güç kaynağıdır. Büyük Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın gösterdiği gibi, bir anne bir milletin kaderini değiştirebilir. Sağlam bireylerin, sağlıklı bir toplumun temelinde annelerin fedakârlığı, üstün hasletleri ve emekleri vardır. Çocuklarına dürüst yaşamayı, onurlu, iyi ve ahlaklı bir insan olmayı öğreten annelere layık olmanın yolu onları senede bir gün anmak değil, hak ettikleri sevgi ve saygıyı her daim göstermek, öğrettikleri değerleri yaşatmaktır. Anneleri kutsal bilen halkımız yaşadığımız bu topraklara da anavatan adını vermiştir. Bizim için vatan bizi doğuran, büyüten ve bugünlere getiren bir anadır. Bir çocuğun nasıl annesine, babasına ve tüm ailesine karşı sorumluluğu varsa, bu topraklarda doğan bütün çocukların da en geniş ailemiz olan halkımıza ve vatanımıza karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların en büyüğü bu topraklarda barış içerisinde yaşamak, adaleti hâkim kılmak, bütün kardeşlerimizin iyiliği ve huzuru için çalışmaktır. Kimliği, inanışı veya görüşü ne olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesi kardeşi bilen bizler bu görevimizi yerine getireceğiz. Kutuplaşmadan, ötekileştirmeden ve düşmanlıktan beslenenleri bir kenara itecek, yeniden gönül köprülerini kuracak ve hep birlikte Türkiye’nin önünde biriken bütün sorunları çözeceğiz. Annelerimize bu yıl vereceğimiz en büyük hediye, huzur ve barış içerisinde bir Türkiye’dir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, her annenin tenceresinin kaynadığı, çocuklarının yatağa tok ve huzurla yattığı, hiçbir ananın gözünde yaş olmadığı, bir günü değil her günü mutlu bir Türkiye diliyorum.”