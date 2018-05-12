İlhan Kesici'den adaylara kritik uyarı

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı adaylarının "genel ekonomi ve dış politika"dan başka konuları tartışmalarının gereksiz olacağını ifade etti. İlhan Kesici paylaştığı, "Dış Sermaye Akımında Bir Aksama Olursa En Çok Sıkıntıya Düşecek Ülkeler Endeksi" başlıklı grafikte de Türkiye, Venezula'nın ardından ikinci sırada olduğu görülüyor. Kesici bir diğer mesajında ise alınması gereken önlemleri sıraladı.

CHP'li Kesici'nin adı uzun süre, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak isimler arasında geçmişti.

Kesici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Allah korusun bütün zamanların en büyük ekonomik daralma ve küçülmesine doğru gidiyoruz. Bunun iki temel bileşeni vardır; genel ekonomi, dış politika ve dış ekonomik ilişkiler. Sayın Cumhurbaşkanı adaylarımızın bu iki konudan başka konuları tartışmaları gereksiz gibidir.”