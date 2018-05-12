Bahçeli'nin erken seçim kararının perde arkasını anlattı

DHA/ MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çıkışının perde arkasını anlattı. MHP’de her pazartesi Genel Başkanlık Divanı toplantısı yapıldığını kaydeden Aycan, Bahçeli’nin kararını bu toplantıda partililerle paylaştığını söyledi.

Milletvekili aday adayı olduğu Kahramanmaraş’ta konuşan Aycan, Bahçeli’nin erken seçim çıkışıyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Belki sürpriz oldu ama divanda bu tür analizleri genel başkanımız sürekli yapıyordu. MHP'nin genel merkezinde Genel Başkanlık Divanı her hafta pazartesi günleri toplantı yapar. O toplantılarda da sayın genel başkanımız bize Türkiye gündemi ile ilgili siyasi değerlendirmeler yapar, tamamen basına ve gruba bile kapalı olmak üzere Türkiye'nin gündemiyle veya kişilerle ilgili değerlendirmeler yapmaktadır. Ve her pazartesi aslında ülkenin gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapmaktaydı. Son divan toplantısında seçim tarihiyle ilgili teklifini de gündeme getirdi ve teklif etti, 'Seçimlerin öne alınmasını teklif edeceğim' demişti. Ertesi gün de bildiğiniz gibi grup toplantısında seçim tarihinin öne alınmasını teklif etti.

"Seçim tarihinin deklare edilmesi bir zorunluluk haline gelmişti"



"Tabii bu, birden olan bir durum değil. Genel başkanımızın uzun süren analiz ve çalışmalarıyla ortaya çıkmış bir teklifti. İçinde bulunduğu durum nedeniyle 1.5 yıl varken genel seçimlere seçim tarihi deklare edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü Türkiye bir beklentiye girmiştir seçimlerin yapılmasıyla ilgili bir beklenti oluşmuş, muhalif partileri seçim tarihi deklare etmeye başlamışlar ve seçim istediklerini ifade etmişlerdi ve ülkede seçim ortamına girmişti. Bu sürecin 1.5 yıl sürmesi tabi ülkenin ekonomisi açısından, siyasi istikrarı açısından sıkıntılara sebep olabilirdi."