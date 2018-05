İnce'den 'TAMAM mı?' cevabı sonrası Saray göndermesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'Tamam mı?' sorusuna kalabalık hep birlikte 'tamam' dedi. Kalabalıktan yükselen gür 'Tamam' sesi üzerine, "Denizli adamın uykusunu kaçırır. Saray'da da 1150 tane oda var uykun kaçtı mı? Gez babam gez" dedi.



Muharrem İnce, Bozkurt İlçesi'nin ardından Denizli’de vatandaşlara seslendi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Biz ekonomiyi düzelttik diyor, İstikrar var diyor. Dönüyor geliyor beka sorunu var diyor. İstikrar varsa mutluluk huzur vardır.Meydanlara çıkmış ey CHP diyor köprü yaptın mı? Ben sana sorayım. Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? TÜPRAŞ yaptın mı? Sen saattıklarının hesabını ver.Sağcı solcu yok artık.Meydanlarda Nazım Hikmet de okuyacağız, Mehmet Akif de okuyacağız. Türkiye'de birlikte olacak. Ne o birliğin adı? Cumhuriyet.

Tapular bankada, su elinizden gitti. 25 Haziran’da su da sizin olacak toprak da.Manifesto açıklıyor, ben bu ülkeyi yönetmeyi hazırım. Manifesto gelecek planı demek. 16 senedir senin elin tutan mı var dediklerini niye yapmadın şimdiye kadar. Seninki iflas belgesi olur. Onların en büyük çılgın projesi İstanbul’u ortadan bölüp hafriyat çıkarmak olur. Ufak iştir. Ben huzur getireceğim.O meydanlarda pislik desin çöp desin. Benim Cumhurbaşkanlığımda o da huzurlu ve emekli bir cumhurbaşkanı olacak.

‘BENİM PROJEM HUZUR’

70’li yıllarda rahmetli Ecevit, “Toprak işleyenin su kullananın” deri. Tapular bankada, su elinizden gitti. 25 Haziran’da su da sizin olacak toprak da. Manifesto açıklıyor, bana diyorlar ki sen ne zaman açıklayacaksın? Ben şimdi adayım. Manifesto demek gelecek bildirgesi demektir. 16 yıldır memleketin canına okumuşsun; şimdi çıkmışsın terörü bitireceğim, enflasyonu düşüreceğim. 16 yıldır senin elini kolunu tutan mı var? Niye yapmadın. Benimkisi gelecek bildirgesi olur, seninkisi iflas bildirgesi olur iflas.Şatafat, kayırmacılık dönemini bitireceğiz. Refah, huzur dönemine gireceğiz. Onların en büyük çılgın projesi İstanbul’u ortadan bölüp hafriyat çıkarmak olabilir. Benim projem huzur. İnşaat yapmak kolay, ufak iştir.

Bu seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız.

Memleketi bu hale düşürenler memleketi kurtaramaz.



O meydanlarda 'camileri ağır yaptılar' yalanını anlatsın, ben ekonomiyi anlatacağım. Ekonomi iyi gidiyorsa döviz niye yukarıya gidiyor? Ekonomi iyi gidiyorsa borsa niye aşağı gidiyor.



'TAMAM MI?' CEVABI SONRASI SARAY'A GÖNDERMEDE BULUNDU



İnce'nin 'Tamam mı?' sorusuna kalabalık hep birlikte 'tamam' dedi.

İnce kalabalıktan yükselen 'Tamam' sesi üzerine, "Denizli adamın uykusunu kaçırır. Saray'da da 1150 tane oda var uykun kaçtı mı? Gez babam gez" dedi.



Ekonomiyi düzeltmek için önce bağımsız ve çay toplamayan bir yargı oluşturmalıyız. Yüksek yargının toplantısına gittiğimde o yargıçlar ayağa kalkmayacak.



Erdoğan'ı yargılamak benim işim değil yargının işi. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kuracağız. O yargı gerekirse beni. gerekirse Erdoğan'ı yargılayacak.

Gençlere sözümdür 19 Mayıs'ta 29 Ekim'de gençlere 500'er lira gençlik bursu vereceğiz.



81 milyonluk ülke gençlerine sınavı para ile yapıyorsa yazıklar olsun! Sınav ücretlerini kaldıracağız.



'Tek dertleri beni indirmek' diyor. Değil be kardeşim! Benim derdim; doları indirmek, mazot parasını, gübreyi, benzini indirmek... Sen gidince bunlar inecekse in be kardeşim.



'Dünya beşten büyüktür' diyordun! Türkiye'de birden büyüktür!



Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız. Cumhurbaşkanı millete küfür etmeyince, millet de ona etmeyecek.



