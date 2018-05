Binali Yıldırım: İki fabrikayı birleştirdik

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan’da yapılan referandumda Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yol verdiğini belirterek, “Esasında 24 Haziran açılan bu yolun bu kararın uygulamaya geçeceği tarihtir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan’da yapımı tamamlanan 76 projenin toplu açılış törenine katıldı.

Erzincan’ın bir evladı olarak bu topraklar yetişmiş bir siyasetçi olarak her zaman hemşehrileriyle gurur duyduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Erzincan vatan sevdalılarının şehridir. Erzincanlı nerede yaşarsa yaşasın her daim gönlü memleket sevdasıyla doludur. Bugün baba ocağında sizlerle sohbet etmeye geldim. Hasbihal etmeye geldim. Müjdeler vermeye geldim. Biz Erzincan’a sevdalıyız. Taşı can toprağı can, toprağı can, dağı can, önü can sonu can Erzincan. Bugün başta şehit analarımız olmak üzere tüm annelerimizin Anneler gününü kutluyorum. Cennet onların ayakları altındadır” diye konuştu.

Erzincanspor’un fena gitmediğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Yolun sonuna geliyor. Başarılar diliyorum son dönemeçte. İnşallah sporla da şehrimiz marka olacak. Yeni stadyumun temelini yakında atacağız inşallah. Erzincan şehrine sahip çıktığı gibi takımına da sahip çıkacak. Bu statları boşuna yapmıyoruz. Dur durak bilmiyoruz. Birlikte koşuyoruz. Sizlerle zorlukları aşıyoruz” diye konuştu.

“ARTIK AÇILIŞLARA YETİŞEMİYORUZ”

Müjdelerimizi birer birer vereceğiz. Stadyumu söyledim. Şehre yakışır bir stadyum yapmaya karar verdik. Hayırlı uğurlu olsun” diyen Başbakan Yıldırım, “Ülkemizde milletimizle gurur duyuyoruz. Biz Erzincan’ı ihmal etmedik, Türkiye’yi ihmal etmedik. Bugün yeni yatırımların açılışı yaparak Erzincan’ın değerine değer katacağız. Artık açılışlara yetişemiyoruz. Her tarafta onlarca yüzlerce eser var. Çareyi toplu açılışta bulduk. Toptan açılış yapıyoruz. 76 eseri toplam yaklaşık 700 milyon liralık eserleri şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

“MİLLETİN KARARI BAŞIMIZ GÖZÜMÜZ ÜZERİNEDİR”

16 Nisan’da yapılan referandumda Erzincan’ın Türkiye ortalamasının on puan üzerinde evet dediğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yol verdi. Esasında 24 Haziran açılan bu yolun bu kararın uygulamaya geçeceği tarihtir. 16 Nisan’da oluşan irade 24 Haziran’da sandığa yansıyacak milletimiz ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek güçlü iktidarı sürekli istikrarı sağlayacak kararı verecektir. Bugüne kadar milletimizsin verdiği karar hiç yanlış olmamıştır. Milletin kararı başımız gözümüz üzerinedir. 24 Haziran’da yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız. Birlikte yürümeye var mısınız. Millete rağmen çatı kurmaya çalışanlara gereken cevabı verecek miyiz. Allah sizden razı olsun” dedi.

“AK PARTİ İSTİKRARIN VE GÜVENİN TEMİNATIDIR”

AK Parti deyince akla yatırımların geldiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Ak parti denince köprüler gelir, bölünmüş yollar, tüneller, hava limanları, hastaneler hızlı trenler gelir. Barajlar gelir bir çok hizmet gelir. Eğitim gelir sağlık gelir. AK Parti deyince akla güçlü ekonomi güven ve istikrar gelir. Adalet ve özgürlükler gelir. AK Parti Türkiye’nin partisidir. AK Parti istikrarın ve güvenin teminatıdır.”

“VATANDAŞLA DEVLET ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARA NOKTAYI KOYUYORUZ”

“Bütün borçlar yeniden gözden geçiriliyor. Bir barış bir uzlaşma vatandaşla el sıkışma dönemi başlıyor. Yasal düzenlemeyi yaptık. Vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak amacıyla konutta bir kampanya başlattı. Hem faizler düşürülüyor, vade uzatılıyor. Önce milletimi, önce ülkem diyoruz”

Cumhur ittifakına karşı benzemezler ittifakı kurulduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, “Benzemezler ittifakı neye karşı cumhur ittifakına karşı kuruldu. Cumhur ittifakının hedefi bellidir. Benzemezler ittifakı 24 haziranda 13 seçim zaferi ile bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Millet bir kez daha ferasetini gösterecek Erzincan bir kez daha asil duruşunu sergileyecek. Durmak yok yola devam. Allah’ına kurban can Erzincan. Yoğun bir programımız var. Erzincan’da tarım bakanlığımızın devreye alacağı hizmetler var. Akyazı’ya gideceğiz. Damızlık büyükbaş hayvan varlığımızı artıracak yeni bir projeyi başlatacağız. Yarın da Dumanlı gençlik şenlikleri var orada da beraber olacağız” diye konuştu.

“BAŞBAKANDA OLSANIZ SİZE BİR BAKAN VAR”

Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü; “Semiha hanım gözlerime bakıyor. Çok uzattım herhalde. Başbakanda olsanız size bir bakan var. Bir başka müjdemizi ifade etmek istiyorum. Erzincan denilince cirit akla gelir. Erzincan’a çok güzel bir hipodrom yapıyoruz. Hızlı tren Sivas’tan çıktı İmranlı’ya geldi. Adım adım geliyor. Birkaç yıl içerisinde hızlı trenimizi de açmış olacağız. Türkiye büyüdü büyümeye devam ediyor. Türkiye ile birlikte Erzincan’da büyüyor, gelişiyor.

Erzincan - Erzurum karayolunun Sansa Deresi dile gelse de anlatsa. Erzurum’dan Erzincan’a çocukluğumuz da babamla hatırlıyorum 7 saate gelemezdik.

AK Parti söylediğini yapıyor onun için de millet sorumluluk veriyor görev veriyor. Bazıları da söylüyor söylediği ile kalıyor. İnandırıcı olmuyorlar. Vatandaşa karşı dürüst olacaksınız. Vadettiklerinizi yerine getireceksiniz.

Vaatlerde ölçü ayar kaçmış durumda. Aynen rahmetli babaannemin tabiri ölçüsüz hesapsız vad verenlere karşı rahmetli derdi ki “üfle evladım üfle” Üflemeye bir ay daha devam edecekler. Millet üflemeye değil yapılanlara bakacak.

“ŞEKER FABRİKALARI ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI ARTIRACAK”

Erzincan şeker fabrikası üzerine vatandaşlarımızın kafasını karıştıranlar var. Erzincan ve Erzurum şeker fabrikasını birleştirdik ikisi birlikte çok daha fazla kapasiteyle çalışacaklar. Çok daha fazla kardeşlerimize iş ve aş imkanı olacak. Buradan bunu ilan ediyorum. Buralarda altı ay çalışan kardeşlerimizin 10 ay çalışmaları için karar verdik bunu da imzaladım.”

76 ESERE TOPLU AÇILIŞ

Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen toplu açılış töreninde 76 eserin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Törene; Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milletvekilleri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.