CHP'li vekil af planını deşifre etti

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çıkışının altında yatan gerçeği açıkladı.

Devlet Bahçeli'den af çıkışı: Hadi buyurun

"SARAY'DA ÇALIŞILAN AFFIN ALTYAPISINI OLUŞTURUYOR"



"Bahçeli, Saray'da bir süredir üzerinde çalışılan, Bakan Gül ve Bakan Bozdağ'ın koordinasyonunda yürütülen affın altyapısını oluşturuyor" diyen Yarkadaş açıklamasını şöyle sürdürdü:



"SARAY'IN SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYOR"



"Af tasarısı adli suçlardan yatan 100 bin kişiyi kapsıyor. Herşey belli; tasarı hazırlandı. Bahçeli sadece Saray'ın sözcülüğünü üstleniyor... Saray'da hazırlanan ve önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündemine getirilecek olan tasarıya göre, beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde...



Çünkü AKP'nin yarattığı kirli düzen suçlarda patlama yarattı ve cezaevlerinde artık yer kalmadı. AKP'nin 16 yılda yarattığı sosyo ekonomik çöküntü, tüm cezaevlerini doldurdu. Öyle cezaevleri var ki; üç kişilik odada sekiz kişi kalıyor. Tutuklular nefesi bile sırayla alıyor. AKP ise suçu yaratan koşulları yok etmek yerine fabrika değil 52 yeni cezaevi daha yapıyor.



AKP'nin Saray'da hazırlanan af tasarısına göre, Bahçeli ikna edilebilirse, bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek. AKP böylece seçim öncesi gelebilecek eleştirilerin dozunu düşürmeyi ve mağdur sayısını azaltmayı planlıyor."



