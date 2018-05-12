Akşener'in yakınındaki isimden sürpriz karar

KAMİL ELİBOL - SÖZCÜ/ 2 bin 511 Milletvekili aday adayı başvurusunun yapıldığı İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in sağ kolu ve ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz, Milletvekili adayı olmadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Ben işin mutfağında kalacağım. Bir Cumhuriyet kadını olarak bu ülkede Hazine Müsteşarı oldum. 2 dönem vekillik ve bakanlık yaptım. Birilerinin mutfakta kalması lazım’’ dedi.

“Gençlere ve yeni isimlere fırsat vermeliyiz'' diyen Yılmaz, ‘'Buhar odası” adıyla tanımladığı partideki ekonomi grubunda 8 gönüllü ile birlikte ekonomik politikalarını yürüteceğini açıkladı ve şunları söyledi:

‘KADER SEÇİMİ’

“24 Haziran bu ülkenin kaderi için farklı bir seçim. 16 Nisan referandumu ile ilk kez rejim değişikliği yaşıyoruz.O nedenle parlamenter sisteme dönmek hayati önem taşıyor. Ben partiye gelirken Meral Hanım'a ‘Eğer benim tecrübelerim yararlı olacaksa yanında olmak isterim' dedim. Bu ülkede tekrar demokratik parlamenter sistemin kuvvetli bir şekilde inşası için çalışıyoruz.



‘MUTFAK KURDUK’

Benim gibi diğer gençler de gönüllü geldi. Gönülleler ordusu kurduk. 8 kişiden oluşan ekonomi mutfağımız var. Ekonomi grubuna projeleri ile destek veren insanlar var. Gençlere ve yeni isimlere fırsat vermek için mutfakta kalmak istedim. Gençlerin bu bayrağı devralması için çalışıyoruz. Bu ülkede işsiz yaşlanan bir jenerasyon var. TÜİK'in rakamlarına ne kadar güveniriz bilmiyoruz ama 18-29 yaşları arasında ‘ne işte, ne okulda' diyebileceğimiz 6 milyona yakın genç nüfus var. TÜİK verilerinde bu rakam 3 milyon görünüyor. TÜİK rakamlarında sıkıntı var

‘SERMAYE KAÇIYOR’



Biz içeride konuşuyoruz ama bu verileri dışarıda sorgulatmıyoruz. Zaten Türkiye'den sermaye kaçıyor. Özel sektörün çevirmesi gereken büyük bir dış borç var. O insanların ve ülkemizin ayağına kurşun sıkmadan politika yapmaya çalışıyoruz. Bugün ekonomiyi batıracak manşetleri çok kolay atabiliriz. Ama bizim ülkemize karşı insanlarımıza karşı hala ayakta kalmaya çalışan sanayicilerimize karşı sorumluluklarımız var.

TARSUSLU YÖRÜK KIZI

Ben Tarsus'lu yörük kızıyım. Annem Kavala göçmeni bir ailenin kızı ve Samsun'a yerleşmiş muhacir. Ben bir Anadolu insanıyım. ‘Siz bu yemeği bilir misiniz?' diyorlar evet biliyorum. İYİ Parti için mutfakta ekonomi programı, evimde ise güzel yemekler pişiriyorum”