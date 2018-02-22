İşsizlik rakamları stayjer ve kursiyerlerle manipüle mi ediliyor?

Gök, konuya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi sundu.

Gök'ün açıklaması ve yanıt aradığı sorular şöyle;

Hükümetin başlatmış olduğu istihdam seferberliğinin büyük bir başarıya ulaşmış olduğu yönünde kabine üyelerince açıklamalar yapılmaktadır. İstihdam rakamları dikkatli incelendiğinde 2016 Aralık ayından itibaren 1 milyon 150 bin kişinin stajyer – kursiyer gösterilerek sigortalandığı tespit edilmiş ve bu yolla gerçek işsizlik rakamlarının gizlendiği ortaya çıkmıştır. Hükümetin konuya ilişkin tutarlı bilgilendirme yapması beklenmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2016 Kasım tarihinden 2017 Kasımtarihine kadar Türkiye’de stajyer – kursiyer olarak eğitim alan vatandaşlarımızın dökümünü açıklar mısınız?

2. Sözü geçen stajyer ve kursiyerlere 2017 yılı boyunca ne kadar ödeme yapılmıştır? Yapılan bu ödemelerin kaynaklarını açıklar mısınız?

3. 2016 Kasım – 2017 Kasım tarihleri aralığında sigortalanan stajyer ve kursiyerlerin sigorta masrafları hangi kaynaklar tarafından ödenmiştir?

4. Stajyer ve kursiyerlerin çalışan kapsamında kabul edilmesinin sebepleri nelerdir?

5. Hükümet üyelerinin konuya ilişkin yanıltıcı nitelikte açıklamalar yapmasını doğru buluyor musunuz?