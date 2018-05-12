Muharrem İnce'den 'CHP pisliktir' diyen Erdoğan'a ilk tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "CHP pisliktir, çöplüktür' diyen Erdoğan'a "Çöp diyor tezek diyor hiç cevap vermeyeceğim. Testide ne varsa ağızdan o çıkar. Cevap vermeyeceğim. Ekonomiyi nasıl batırdıklarını nasıl kurtulacağımızı açıklayacağım." diye seslendi.

İnce'den HDP ile ittifak ve Demirtaş açıklaması

Muharrem İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle;

Bizim çılgın projemiz huzur, hafriyat değil. Memlekete huzur gelecek.Kimin akıllı telefonu var kaldırın. Türkiye’de ve dünyada bir ilk yapıyoruz. Hükümetin ve milletin medyası var. Bizim çılgın projemiz huzur.Çöp diyor tezek diyor hiç cevap vermeyeceğim. Testide ne varsa ağızdan o çıkar.Cevap vermeyeceğim. Ekonomiyi nasıl batırdıklarını nasıl kurtulacağımızı açıklayacağım.Endüstri 4.0 dünya 3,5 senedir bunu konuşuyor. Türkiye’nin cumhurbaşkanı meydanlarda bunu konuşursa geleceği kaybederiz. Amacım geleceğin gençlerine bu telefonu yaptırmak. O çöp yığını diyecek ben telefon diyeceğim. Bunları anlatacağız.Onun projesi kanal açmak olsun benin ki huzur.Türkiye endüstri 4.0’ı yapmazsa hep fakir kalır.

Ben insanları Alevi Sünni diye ayırmam. Mal varlığımız farklı olabilir ama benim gönlüm çok zengin.Ben ülkenin geçlerine yıllarca fizik anlattım. Türkiye’nin kendi labaratuvarları olmalı dedim. Okuttuğum çocuklardan mühendis, doktor olanlar var. Geçenlerde bir öğrencimle karşılaştım ne yapıyorsun dedim ‘kalp cerrahıyım’ dedi. Bakın görüyor musunuz mutluluğu.Madem ekonomimiz iyi neden Türkiye’de geçlerin yüzde 20’si işsiz. Ortada bir sorun var demekki.Kemal Sunal filmlerinde ki gibi demek ki Türkiye’nin tahlil sonuçları da başka bir ülkeyle karışmış. Batıyoruz beyler batıyoruz.’Cumhurbaşkanı olduğunda Tayyip Erdoğan’ı yargılayacak mısın?’ diye soruyorlar. O benim işim değil, o yargının işi. Devlet intikamla yönetilmez.Yargıçlar çay toplamayacak, önünü iliklemeyecek. Yargıçlar cumhurbaşkanına görünce ayağa kalkmayacak. Yargıçlar beni de Tayyip Erdoğan’ı da yargılamalı. Bu düzene son vereceğiz. Çobanlık yaptığım dönemde hiç unutmuyorum o kırma masanın altında ders çalıştığım günleri hiç unutmuyorum. Bugün bu ülkede binlerce böyle çocuk olduğunu biliyorum.