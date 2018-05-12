Akşener adaylıktan çekildi mi? İYİ Parti'den açıklama

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, köşesinde “Akşener, cumhurbaşkanı adayı mı?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“Eğer yanılıyorsam biri beni arayıp uyarabilir” diyen Altaylı “Farkında olmadan yanlış bir şey yazıyorsam, İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray’a bir telefon mesafesindeyim. Cehaletimin kurbanı olmakta isem lütfen beni bağışlayın. Ancak anladığım kadarıyla İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Meral Akşener galiba adaylıktan çekildi” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye yanıt

“EĞER YARIŞTA OLSA, BİR YERLERDE HABER OLMAZ MIYDI”

Akşener için “son derece iddialı bir adaydı” diyen Altaylı yazısını şöyle sürdürdü:

“Seçimler ilk turda sonuçlanmaz ise 2. tura kalacağına kesin gözüyle bakılıyordu. İkinci turda AK Parti karşıtı oyları birleştireceğine, ‘sıkılan’ muhafazakâr kesimin oylarını alacağına inanç tamdı.

Sert konuşuyordu, yumruğunu masaya vuruyordu. Fakat adaylıktan çekilmiş galiba.

Çünkü gazeteleri açıyorum, Meral Akşener’in mitinglerinden bahseden yok. Toplantılarından haber veren yok. Hangi şehre gitmiş, nerede konuşmuş bir bilgi yok. Televizyonlarda da durum farklı değil. Akşener’in hiç etkinliğine rastlamıyorum.

Erdoğan var, İnce var, hatta Demirtaş’la ilgili haberler bile var ama Akşener’le ilgili hiçbir şey yok. Buradan çıkardığım sonuç şu.

Akşener miting yapmıyor, toplantı yapmıyor, bir yerlere gitmiyor, hiçbir şey söylemiyor. Bu da demek oluyor ki, Meral Akşener adaylıktan çekildi.

Gerçi Muharrem İnce, ‘Meral Hanım beni kabinesine alırsa kabul ederim’ diyerek sanki Meral Akşener hâlâ adaymış gibi davranıyor, ama bence Meral Hanım çekildi. Eğer yarışta olsa, bir yerlerde haber olmaz mıydı!”

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ODATV’YE KONUŞTU

Altaylı’nın yazısının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray Odatv’ye konuştu. Çıray “Fatih Bey saygı duyduğum yazarlardan ve televizyonculardandır. Esasen çok önemli bir yazı yazmış. Türk medyasının hem içine düştüğü hali, hem de ne kadar büyük bir baskı içerisinde olduğunu ortaya koymuş” dedi.

“12 EYLÜL’DEN SONRA YASAKLAR MÜCADELESİ YAPARKEN GÖRMEDİĞİMİZ BİR TABLO”

“Meral Hanım'a ve İYİ Parti'ye muazzam bir ambargo var. Her siyasi partiden söz etmek serbest ama belli birkaç özgür medya dışında İYİ Parti'den söz etmek yasak” diyen Çıray sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nitekim geçen 15 milletvekilinin tekrar partilerine geçiş törenin tam bana geldiğinde sıra bütün televizyonlar yayını aynı anda kestiler.

Bu 12 Eylül darbesi sonrası bile biz Süleyman Demirel'le birlikte yasaklar mücadelesi yaparken görmediğimiz bir tablo. 1946'dan daha ağır. O zamanki siyasi iktidar çok partili hayata geçmek istiyordu. Şimdi ise tek partiye geçilmek isteniyor. Bu oyunu İYİ Parti'nin bozacağını görüyorlar.

Bunlar bizi yıldırmayacak. Sosyal medya, Odatv gibi özgür medyayla ve daha önemlisi milletin, dağdaki çobanın ayağına kadar giderek Türkiye'nin meselelerini ve çözümlerimizi anlatacağız.

Şimdi bütün bunlardan sonra bakalım, Türkiye'de herhangi bir önemli kanal Sayın Meral Akşener, bu partiyi niçin kurdu, ne yapmak istiyor diye merak edecek mi diye bekleyeceğiz.”