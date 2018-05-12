'Öğrenciler zehirlendi, skandal gizleniyor'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ve okulun pansiyonunda kalan birçok öğrencinin içtikleri sudan zehirlendiğini belirtti. Yarkadaş, "Öğrenciler, sırtını AKP'ye yaslayan okul müdürünün sorumsuz tavrından dolayı ölümden döndü" dedi.

Adı ''okul müdürünün düzenlediği köfte ve sucuk partileri"yle gündemden düşmeyen Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde bu kez de zehirlenme skandalı yaşandı. Skandalı TBMM'ye taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, öğrencilerin okulda içtikleri sudan zehirlendiğini belirterek, konunun araştırılmasını istedi. Yarkadaş şöyle konuştu:

"Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde birkaç gün önce sular kesiliyor. Okul yönetimi bunun üzerine, dışarıdan su getirtiyor. Bu sudan içen öğrencilerin bir kısmı kaldıkları pansiyonda, bir kısmı ise evlerinde rahatsızlanıyor. Okul Aile Birliği'ne giden çok sayıda şikayet sonrası durum Müdür Necati Yener'e aktarılıyor. Yener ise sorun çözmek yerine aileleri 'provokasyon yapmak'la suçluyor. Böylece sorumsuzluğunu gizlemeye çalışıyor. Öğrenciler ise bu sırada yüksek ateşten dolayı kusma ve halsizlik yüzünden yataktan kalkamıyor."

"PARTİZANLIĞIN GELDİĞİ NOKTA..."

Okul Müdürü Necati Yener'in, sırtını AKP'li İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bakanlık bürokratlarına yasladığı için kendisini dokunulmaz gördüğünü belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partizanlık, liyakatsızlık ve sorumsuzluk öğrencilerin canına mal olacak. Aynı müdür, daha önce de nereden alındığı belli olmayan sucukları öğrencilere yedirmeye çalışmıştı. Neyse ki; hiçbir öğrenci getirilen sucukları yemedi de zehirlenmekten kurtuldu... Ancak öğrenciler bir dahaki sefere, bu kadar şanslı olmayabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, tarikat dayanışmasını bırakmalı ve okul müdürünü derhal görevden almalıdır. Müdürün görevden el çektirilmesi için öğrencilerin başına daha büyük bir felaket gelmesi mi bekleniyor!"

"AİLELER BASKI ALTINDA"

Çocuklarına "gıda zehirlenmesi" teşhisi konulan çok sayıda anne ve babanın kendisini aradığını belirten Yarkadaş, "Aileler kamuoyunda seslerini duyuramıyor. Çünkü müdür aileleri arayıp adeta tehdit ediyor. Adeta bir 'Ali kıran baş kesen' tavrı var. Öğrencilerin ve ailelerin bu zulümden bir an önce kurtarılması gerekiyor" dedi. Yarkadaş, İstanbul Tabip Odası'nı da okulda sağlık taraması yapmaya davet etti.

"HESAPLAR DA İNCELENSİN..."

Okulun tüm hesaplarının da incelenmesi gerektiğini belirten Yarkadaş, "Okulun gelir ve giderlerinin düzgün ve yasalara uygun tutulmadığı da beliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu müdürden neden çekiniyor? Müfettişlerin tüm raporları sümen altı ediliyor. Bakan İsmet Yılmaz bu müdürden neden korkuyor?" diye sordu. Yarkadaş, konunun tüm boyutlarını araştırma önergesi olarak meclise taşıdığını da dile getirdi. CHP'li vekil, okul müdürünün öğrencilere kötü davrandığını da yineledi.