Kılıçdaroğlu: Açıkla bakalım Recep Bey...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘CHP Yurt Dışı Birlikleri Maltepe Buluşması’nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları

Türkiye’nin umudu CHP’dir. Güçlü bir demokrasi ve toplumun üzerinde uzlaştığı özgürlükçü bir anayasa yapacağız.



Ekonomide korkunç bir tablo var. Erdoğan 16 yıldır sanki ekonomiyi Fransızlar yönetiyormuş gibi ekonomiyi düzelteceğini söylüyor. Sonra diyor ki ‘faizleri düşürmemiz lazım’. Günaydın olayı çözmüşsün Recep Bey. Düne kadar aldatıldık diyordu şimdi de kandırıldık diyor. Açıkla bakalım Recep Bey seni kim kandırdı.

Bütün sorunların kaynağı eğitim. Eğitimli, iyi insanlar yetiştirirseniz bütün sorunlar çözülür. Bugün anne-babalar çocuklarını hangi okula göndereceklerini bilmiyor. -Cumhuriyet tarihinde ilk kez okullar nitelikli okul-niteliksiz okul diye ayrılıyor. Ne oldu da 16 yılda bir çok okulumuz niteliksiz hale geldi. Anne babalar size büyük iş düşüyor. Eğitimi bu hale getirenleri unutmayın.

Çözüm ne olacak? Tam gün eğitim. Çocuk makul bir saatte okula gidip tüm gün okula gidecek ve tüm gün okulda olacak. Bütün masrafları da devlet tarafından karşılanacak. Öğretmenler sınıflandırılacak ve bütün koşulları iyileştirilecek.

Bir diğer sorunumuz toplumsal barış. Komşular birbirine kimliğini, dini inancını sorar hale geldi. Eskiden böyle bir şey var mıydı? Toplumun tamamına önemli bir görev düşüyor. 24 Haziran günü kol kola barış içinde sandıklara gidip oyumuzu kullanacağız.



Bir diğer sorunumuz dış politika. Düne kadar bütün komşularımızla aramız iyiydi. En geç 4 aya Avrupa Birliği’yle, İslam Dünyası’yla aramız iyi olacak. Çünkü biz ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesine inanıyoruz.

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