'Doğu Perinçek kendisini de partisini de bitirdi'

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in tepki çeken açıklamasını değerlendirdiği köşe yazısı şöyle:



"Doğu Perinçek bu kez kendisini de partisini de bitirdi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Erdoğan, İnce, Akşener, Demirtaş ve Karamollaoğlu ile yarışacak.



Perinçek'in aday olabilmesi için 100 bin imza toplandı.

Bu imzaların büyük bölümünün CHP'liler tarafından atıldığı biliniyor.

İmzalar toplanırken hem bu köşeden hem de televizyon ekranlarından şunu sormuştum; “Vatan Partisi ikinci tura Perinçek dışında bir aday kalırsa kimi destekleyecek?”



Bu soruya önceki gün cevap geldi.

Perinçek'in yaptığı açıklamaya göre Vatan Partililer eğer ikinci tura kendi adayları kalmazsa ikinci turda AKP'ye destek verecek.



Doğu Perinçek gazetecilerin sorusu üzerine “Vatan Partisi için PKK ve FETÖ'nün yer aldığı ittifaklar yok. Vatan Partisi hiç bir şekilde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek iktidar peşinde koşanlarla yan yana olmayacaktır. Buradan açıkça ilan ediyorum. Selahattin Demirtaş kim? PKK'nın adamı. Türkiye'ye yönelik ABD'nin silahlandırdığı PKK'nın adamı. Siz Türkiye'nin problemini getirip ülkenin iktidarı yapmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'nin problemi onlar. Terör örgütünün liderleri, yasal uzantıları bunlar. Onu ziyaret edecek neyi sağlayacaksınız? Biz Atlantik projelerinin peşine takılanlara, PKK destekçilerine destek verenlere destek vermeyiz. FETÖ projelerine destek vermeyiz. Türkiye'nin geleceği Vatan Partisi hükümetidir. Önümüzdeki dönemde bu seçeneklerin tümü ortadan kalkacak ve geriye sadece Vatan Partisi seçeneği kalacaktır” dedi.



Elbette her siyasi parti ne yapacağına kendisi karar verecektir.

Ama Vatan Partisi başkanı eğer cumhurbaşkanı adayı olabildiyse bunu “İkinci turda destek vermem” dediği muhaliflere borçlu.



Destek alırken hiç sesini çıkarmayıp sonra “Benim onlarla işim yok” demek en azından siyasi ahlaka sığmaz.



1 Kasım seçiminde halktan sadece 118 bin oy alan Perinçek'e bu kez bu kadar da oy çıkmayacağını ve hatta 100 bin oyu bile bulamayacağını söylemek çok da yanlış olmaz.



Şunu gözlüyorum ki, demokrasi için Perinçek'e de mutlaka destek olunması için çırpınanlar şu anda hayli öfkeli. Bunun kendi partisi içindekilere de sirayet ettiğini gördüğümü söylemeliyim.



Bana göre Perinçek bu defa hem kendisini hem de partisini bitirdi.

Çünkü “Ben olmazsam AKP olsun” mantığı ya çok büyük bir kibirin ya da akılsızlığın tescilidir.



İşte bu kibir veya akılsızlığın sonucu bir gelişme daha oldu dün. Vatan Partisi sizinle paylaştığı bu haberle ilgili bir “tekzip” yayınladı.

Muhtemelen kendi partilileri dahil pek çok kişi bu duruma isyan edince “herkesi salak yerine koyma” alışkanlığı burada da kendini gösterdi ve Vatan Partisi şu açıklamayı yaptı; “Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde yayınlanan ‘Doğu Perinçek, İkinci turda İnce'ye destek vermeyecek' haberi gerçeği yansıtmamaktadır.



Doğu Perinçek, herhangi bir partinin ya da adayın adını vererek destekleyeceğiz veya desteklemeyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmamıştır.



Perinçek, önce 2. turda birisini desteklemek gibi bir sorunu olmadığını, çünkü kendisinin ilk iki aday içinde olacağını belirtmiştir. Israrla sorulan sorular üzerine: ‘Vatan Partisi hiçbir şekilde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek iktidar peşinde koşanlarla yan yana olmayacaktır. Biz Atlantik projelerinin peşine takılanlara, FETÖ projelerine ve PKK destekçilerine destek vermeyiz.' şeklinde açıklama yapmıştır. Bu da Vatan Partisinin Türk milletine sunduğu programında yazmaktadır.”



Yani Perinçek'in söylediklerinde bir değişiklik yok. İsim vermeyince sanki Vatan Partisi'nin AKP'yi destekleyeceği gizlenmiş oluyor.

Kibir ve akılsızlığın bileşimi işte bir de böyle garabet oluşturuyor.

Yazık…"

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