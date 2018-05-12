SP liderinden ikinci tur açıklaması

CUMHURİYET/ Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu 15 yıllık AKP iktidarını 'hem şikayet eden hem de şikayet edilen' konumda olmakla suçladı:

"Önümüzdeki seçimler, en kritik seçim olacak. Türkiye 15 yıldır bir parti tarafından yönetiliyor. Geldiğimiz nokta iç açıcı değil. İktidar da öyle düşünüyor olmalı ki manifesto yayınladı. Normal şartlarda manifestolar iktidar tarafından değil iktidara karşı yayınlanır. Sayın Cumhurbaşkanı, hem şikayet eder hem de şikayet edilen konumunda. Sorunlar derinleşti. Dün söyledikleri bugün önlerine geldiğinde muhakkak kendileri bile şaşırıyorlar. Avrupa'yla bütünleşecektik. Adalet ve barış gelecekti. Ekonomide önemli adımlar atacaklardı. Devletin elinde ne var ne yok satıldı. Rant üretimin önüne geçti."

‘BORÇ 500 MİLYAR DOLARA DAYANDI'

Karamollaoğlu "Borç batağındayız. 3,5 milyon görünürde işsiz var. IMF'ye borcumuz kalmadı ama bizim ekonomimiz IMF modeli, çünkü bu Derviş'in getirdiği bir model. Derviş Türkiye'den ayrılırken iktidardaki politikaları öve öve bitiremedi. O günkü politikalar sebebiyle bugün borç batağındayız. 500 milyar dolara yakın borcumuz var. O borç ödenemez vaziyette çünkü parayı betona ve asfalta gömdüler. Borçların faizlerimi bile ödemeyip yeni borçlar alıyoruz. Siyasi yaptırımlarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Cari açığın hızla arttığına işaret eden SP Lideri "Cari açık 47 milyar dolar seviyesinde. Sadece ihracat rakamları ve kalkınma hızı rakamları gündeme geliyor. Bunlar Türkiye'nin kalkındığı, güçlendiği anlamına gelmez" dedi.

‘DARBE GİRİŞİMİNDE DIŞ GÜÇLERİN PARMAĞI VAR AMA KULLANILAN UNSURLAR MİLLİ'

15 Temmuz darbe girişiminde dış güçlerin parmağı olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Ama kullanılan unsurlar milli unsurlardı. AK Parti tarafından yetiştirildi. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki Erdoğan ‘ne istediler de vermedik' dedi.

Türkiye'nin dış politikada pek çok ülkeyle kavga halinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Bizim emperyalist Batı'ya yönelik tutumumuz eşitlik olması gerektiği yönünde. Ama sürekli tepeden bakıyorlar. Demokrasiyi sadece kendi memleketleri için geçerli görüyorlar. Demokrasi, insan hakları, hukuk umurlarında değil" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ HALKI TEHDİT ETTİ

Karamollaoğlu, "Bahçeli imza toplama sürecinde halkı tehdit etti. Ben bu nedenle özellikle imzaya gidemeyen memurlar olduğunu biliyorum. Ama sandıkta kimse oy verme işlemini izleyemez." ifade etti.

"ALİ BULAÇ'IN TAHLİYESİ SEVİNDİRİCİ OLDU"

Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç'ın tahliyesine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Ali Bulaç'ın tahliyesi sevindirici oldu. Ben suçlu olduğuna inanmıyorum. Şahin Alpay beyin de ev hapsi kaldırıldı. Kimse böyle bir duruma düşmesin. Biz tutukluyken ailelerimiz bizden daha çok çekti. Şimdi de çok büyük sayıda masum insan OHAL nedeniyle mağdur edildi." ifadelerini kullandı.

"BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI CEZAEVİNDE OLMAMALI"

HDP adayı Demirtaş'a iyi niyet diledikleri için eleştirildiğini belirten Karamollaoğlu, “Biz de mağduriyet yaşadık. Bir insan suçlu ise hızla yargılanmalı. Ancak bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde olmamalı. Serbest kalmasını ve yarışa dışarıda katılabilmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

‘İKİNCİ TURA KALAMAZSAK PARTİ OLARAK DESTEKLEYECEĞİMİZ BİR ADAY YOK'

Erken seçimle ilgili soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, "HÜDA-PAR'la anlaşılmış bir ittifak yok. Abdüllatif Şener CHP'den vekil adayı olduğu yönünde bilgi geldi. İkinci tura kim kalırsa kalsın, diğer parti tabanları destekledikleri partinin liderlerinin işaret ettiği adaya destek vermeyecek. Bizim ‘şu partiye veya diğerine' destek veririz gibi önceden belirlenmiş bir politikamız yok" diye konuştu.

‘GÜL'ÜN MUHALEFET TARAFINDAN DESTEKLENECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM AMA OLMADI'

Abdullah Gül'ün çatı aday gösterilmesi girişimleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu "AK Parti'den gelen tepki olağanüstü oldu. Ben Abdullah Gül'ün adaylığında garanti görüyordum. ‘Bu ne perhiz, ne lahana turşusu' eleştirileri gelecek olmasını bile göze alarak istedim ve diğer muhalefet partilerinden de destek göreceğini düşünüyordum. Ama olmadı. Şu anda aramızda bir husumet, anlaşmazlık yok" dedi.

‘HDP'Yİ İTTİFAKA ALMAMIZIN SEBEBİ 2 KERE 2'NİN 3 OLDUĞUNU GÖRMEMİZ OLDU'

HDP'nin ittifakta yer almasına İYİ Parti tarafından kabul edilmediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine SP Lideri "Siyaset bize 2 kere 2'nin 4 olmadığını, 3 olduğunu gösterdi. Bu yüzden böyle bir karar aldık. Temel unsur, halkın yaklaşımıydı" diye yanıt verdi.

'EKONOMİK İMKAN OLURSA İLLERİN ÇOĞUNA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Karamollaoğlu, seçim çalışmalarını nasıl yürüttüklerini ve nasıl bir seçim kampanyası yürütmeyi planladıklarını ise şu sözlerle anlattı:

Annesinden babasından bir şeyler duyup 5 lira harçlığını gönderen çocuk oldu. En az yardımı alan HDP'nin aldığı büyük paralarla bile boy ölçüşebilecek durumda değiliz. Ama herkes kendi imkanlarını seferber ediyor. Bunlar sağlanırsa ben illerin pek çoğuna gitmeyi düşünmüyorum. Sosyal medyayı sonuna kadar kullanma niyetindeyiz. ‘Herkes sosyal medyada var' diyemesek de önemli sayıda insan bu mecrada. Gayretlerimiz sürecek. Çalışmalarımız hızlanacak.

Geçmiş seçimlere göre çok farklı sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Eskiden üç kişiye sorup iki kişiden yanıt alıyorduk. Şimdi iktidarın tavrından dolayı soru sorulan 3 kişiden 2'si suskun. Bize yönelik memnuniyetin sandıkta somut karşılığı olacağı inancındayım. Sandık başındakiler şerefleri üzerine yemin ediyor. Ben kimsenin şerefsizlik yapacağını düşünmüyorum.