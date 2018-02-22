CHP'li Tanrıkulu o iddiaları Başbakan'a sordu

Tanrıkulu'nun konuya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesi şöyle;

Cengiz İnşaat'ın, 2017 yılı boyunca aldığı davetli ihalelerin 3 milyar TL’ye yaklaştığı, 3. Havalimanını üstlenen beş şirketten biri olan Cengiz İnşaat'ın geçen sene aldığı projelerin; 792.9 milyon TL – T26’nın açılmamış kısmıyla YHT hattına bağlanması (İçtaş ile),

891.6 milyon TL – Bandırma-Bursa- Ayama-Osmaneli demiryolu, 607.3 milyon TL – Kastamonu - Çankırı yolu ve

527.4 milyon TL – Trabzon- Aşkale Köstere Deresi olduğu haberleri basına yansımıştır.

2.8 milyar TL'nin Cengiz İnşaat’ın Karayolları ile TCDD’den aldığı dört davet işinin, toplam sözleşme büyüklüğü olduğu, şirketin; afet ve öngörülemeyen hallerde uygulanan davet yönteminin dışındaki yöntemle aldığı ihalelerin ise yaklaşık 6 milyar olduğu, açık ihaleyle alınan işlerin başında, Rize Havaalanının geldiği, 1 milyar 78 milyon TL’ye bağlanan bahse konu ihaleyi Cengiz İnşaat ve bir enerji şirketi ile birlikte yaptığı yine basına yansıyan haberler arasındadır.

Bu bağlamda;

1. Karayolları, TCDD olmak üzere yatırımcı kamu idarelerinin büyük ihalelerde “davet” yönteminden vazgeçmemesinin izahı nedir?

2. 2.8 milyar TL'nin Cengiz İnşaat’ın Karayolları ile TCDD’den aldığı dört davet işinin, toplam sözleşme büyüklüğü olduğu haberleri göz önüne alındığında, AKP Hükümetleri döneminde belli birkaç firmaya yönelik "davet" yönteminden vazgeçilmeyeceği iddiaları doğru mudur?

3. Bütçeden aktarılan kaynakların artması, Cengiz İnşaatın afet ve öngörülemeyen hallerde uygulanan davet yönteminin dışındaki yöntemle aldığı ihalelerin ise yaklaşık 6 milyar olduğu haberleri göz önüne alındığında, bahse konu ihaleler kamuoyuna ne zaman duyurulup, ilan edilmiştir?

4. 1.4 milyar TL’lik Kastamonu- İnebolu bölünmüş yol ihalesini Cengiz İnşaatın Özaltın İnşaat ile birlikte aldığı ve 2.8 milyar TL'ni davetli olmak üzere Cengiz İnşaat’ın 2017 yılı boyunca devletin 8 ihalesini kazanarak sözleşme imzaladığı toplam büyüklüğün 7.9 milyar TL’nin üzerine çıktığı haberleri göz önüne alındığında, 2002 - 2018 yılları arasında yıllar bazında Cengiz İnşaat kazandığı ihaleler hangileridir, ihale bedelleri ne kadardır ve Cengiz İnşaat ile birlikte ihaleleri alan firmalar hangileridir?

5. Son 2 yılda kamu idarelerinden “davet” yöntemi ile ihale alan firmalar hangileridir? İhale bedelleri ne kadardır?

6. 3. Havalimanını üstlenen şirketlerden kaçı, pazarlık yöntemi ile hangi ihaleleri hangi bedeller ile almıştır