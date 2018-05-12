Kahraman'dan 'albüm' paniği

EMİNE KAPLAN - CUMHURİYET/ CHP’den geçen 15 milletvekilinin partisi ‘İYİ Parti’ olarak yazıldı. TBMM’nin önceki dönemlerden farklı olarak bu seçime kısa bir süre kalmasına karşın yeni albüm bastırması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, AKP’li bakanlar ve yöneticilerinin ‘CHP’nin hülle ve hile yaptığı, milletvekillerini kiraladığı’ söylemini desteklemek için yazılı bir belge bırakma amaçlı olduğu yorumları yapıldı. Ancak söz konusu milletvekilleri, önceki gün CHP’ye geri döndü. TBMM Başkanı Kahraman’ın bu geri dönüşler üzerine yeni bir albüm bastırıp bastırmayacağı merak ediliyor. Bugüne kadar TBMM Başkanlığı’nın albüm çıkarmadığı tek dönem 25. dönem oldu. 7 Haziran seçimleriyle oluşan 25. dönem parlamentosunun ömrü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hükümetin kurulamamasını gerekçe göstererek erken seçim kararı alması üzerine yaklaşık 5 ay sürmüştü. Bir dönem için albüm çıkarmayan TBMM Başkanlığı’nın, İYİ Parti’nin grup kurmasını gerekçe göstererek 1.5 ay için ikinci albüm çıkarması dikkat çekti.