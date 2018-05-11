Karamollaoğlu’ndan Ali Bulaç açıklaması

Sözü- Karamollaoğlu, Zaman Gazetesi Davası'nda Ali Bulaç ile ilgili verilen tahliye kararı ilgili, " Ali Bulaç tahliye edildi. Bu çok sevindirici bir durum. Ben onun suçlu olduğuna inanmıyordum. Sevenlerinin gözü aydın olsun" dedi.

24 Hazirandaki Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarına başlayan Saadet Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Eyüpsultan’daki ziyaretlerinin ardından basın mensuplarıyla akşam yemeğinde biraraya geldi. Basın mensuplarına verilen yemeğe Can Ataklı, Oral Çalışlar, Nuray Mert, İsmail Saymaz, Kadri Gürsel, Yıldıray Oğur ve Fehmi Koru’nun yanı sıra çok sayıda gazeteci-yazar katıldı.

Karamollaoğlu, Zaman Gazetesi Davası’nda Ali Bulaç ile ilgili verilen tahliye kararı ilgili, ” Ali Bulaç tahliye edildi. Bu çok sevindirici bir durum. Ben onun suçlu olduğuna inanmıyordum. Sevenlerinin gözü aydın olsun” dedi.