Gürer: Nakliyatçılardan otoban ve köprü geçiş ücreti alınmasın

Ömer Fethi Gürer, akaryakıta artarda gelen zamları gerekçe gösterdiği teklifinde, nakliyecilikle uğraşan şoför esnafının zamlar nedeniyle artık para kazanamaz hale geldiğini belirtti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AYAKYAKIT ZAMLARI NAKLİYECİLERİ ZORA SOKTU

Akaryakıta artarda gelen zamların, şoför esnafının belini büktüğünü belirten Ömer Fethi Gürer, dünyanın en pahalı mazotunu kullanan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye’de, toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi, geçimini şoförlükle sağlayan vatandaşların mağduriyetinin de gün geçtikçe artarak devam ettiğini vurguladı.

İSTANBUL-NİĞDE ARASI KÖPRÜ VE OTOBAN ÜCRETİ 530 TL

Şoför esnafının en önemli sorunlarından birinin yükselen mazot fiyatları, diğerinin ise köprü geçiş ve otoban gişe ücretleri olduğunu ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Köprü geçişleri ve otoban ücretleri yük taşıyan tırlar için büyük bir külfet oldu. Bir tır, Niğde’den İstanbul’a gidip geldiğinde 530 lira köprü geçiş ve otoban gişe ücreti ödemektedir. Bu rakamlar, nakliyeci esnafını iş yapamaz, yapsa bile para kazanamaz duruma getirmiştir” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, verdikleri Kanun Teklifi ile her geçen gün üzerlerindeki yük artan, geçim sıkıntısı ile savaşan şoför ve nakliyeci esnafının yükünün bir nebze de olsa azaltılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verdiği Kanun Teklifi’nde, ilgili kanunun; “Geçişi ücretli olan otoyollar ve erişme kontrolünün uygulandığı karayolları ile 4046 sayılı Kanun, 3465 sayılı Kanun ve 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre işletme hakkı verilen veya devredilen karayollarında, yük ve eşya taşıyan araçlar ile taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlardan geçiş ücreti alınmaz. İşletme hakkı ilgili kanunlarca devredilmiş olan karayollarında, sözleşme kapsamında alınacak olan geçiş ücretleri Hazine tarafından karşılanır.” Şeklinde düzenlenmesini talep etti.