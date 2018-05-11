Kılıçdaroğlu 'Aile Sigortası'nı Maltepe'den başlatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar projesi olan ‘Aile Sigortası’, ilk kez Maltepe’de hayata geçiriliyor.

Maltepe Belediyesi tarafından proje kapsamında, hak sahibi ailelere destek sunmak amacıyla Halkkart adı verilen kartlara, her ay 600 TL yüklenecek. Alışveriş için kullanılabilecek kartlar, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak ve Maltepe esnafına da destek sağlayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara kartlarının teslim edileceği etkinlikte, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

TARİH : 12.05.2018 Cumartesi

SAAT : 11.00

ADRES : Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen-1 Salonu / Gülsuyu Mah. Nar Sok. E5 Yanyol Üzeri Maltepe / İstanbul