Şeker fabrikalarının satılmasına tepkiler sürüyor

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, şeker fabrikalarının Türkiye’nin en köklü işletmelerinden biri olduğunu belirterek özelleştirmenin yerli üreticiye ve tüketiciye ‘ihanet etmekle’ eşdeğer olduğunu ifade etti.

‘Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi, üreticiye, tüketiciye, çiftçiye, esnafa kısaca halka ihanettir!’

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya yazılı soru önergesi veren CHP’li Mehmet Tüm, konuya ilişkin şunları söyledi: “Şeker fabrikalarının hikayesi ülkemizin kuruluş yıllarına dayanıyor. 1930’lu yıllarda kurulan fabrikalar, savaştan çıkmış bir ülkenin ekonomik buhrana rağmen ayakta durabilmesinin en temel ayağını oluşturuyor. Dolayısıyla fabrikalarımız sadece yerli üretimin değil, uluslararası sermayeye bağımlılıktan kurtuluşun da sembolleriydi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi demek, tekrar ülkemizin uluslararası tekellerin politikalarına bağımlı olması anlamına geliyor. Şeker pancarından üretilen şeker yerine, mısırdan üretilen şeker sağlığa yönelik ciddi tehlikeler barındırıyor. Yanı sıra, pancardan yerli üretici, hayvancılıkla geçimini sağlayan insanlar ve esnaf da kaybedecek. Fabrika işçilerinin durumunun ne olacağı da yine belirsizliğini koruyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizi aşmak ve bütçe açığını kapatmak için ülkemizin elde kalan son fabrikalarını satıyorlar. Bu üreticiye, tüketiciye, çiftçiye, esnafa, kısaca halka ihanettir.”

‘Şeker pancarlarından üretilen şekerin yerini nişasta bazlı şeker mi alacaktır?’

Bakan Fakıbaba’ya verdiği önergede CHP’li Tüm şu soruları yöneltti:

“Bu hafta içinde çıkarılacak ilanlarla 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihale sürecinin başlatılacağı duyurulmuştur. Bu ilanlarla 14 şeker fabrikası için satış süreci başlayacak ve ihalelerde fabrikalar için üretim ve çiftçiden alım şartı konulacaktır.”

Bu çerçeveden hareketle;

1- Şeker fabrikalarının özelleştirilme kapsamında satılmasının gerekçesi nedir?

2- 14 şeker fabrikasının satışı ne kadar sürede tamamlanacaktır?

3- İhalelerde fabrikalar için üretim ve çiftçiden alım şartı nasıl olacaktır?

4- Şeker fabrikalarında çalışan işçilerin durumu ne olacaktır?

5- Şeker fabrikalarının kapatılmasıyla şeker pancarlarından üretilen şekerin yerini nişasta bazlı şeker mi alacaktır?

6- Et ve Balık Kurumu’nun özelleştirilmesinden ardından yaşanan olumsuzlukların Şeker Fabrikaları için yaşanmaması nasıl sağlanacaktır?

7- Satış sonrası pancar üretiminin azalmasına bağlı olarak melas ve küspe eksikliği hayvancılık sektörünü nasıl etkileyecektir?