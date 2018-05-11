Tatlıses siyaset planını açıkladı

AKP’den milletvekili olabilmek için dördüncü kez denemede bulunan şarkıcı İbrahim Tatlıses, adaylık mülakatının ‘süper’ geçtiğini söyledi.

İbrahim Tatlıses, siyasete girmesi durumunda bir planı olup olmadığına dair soruya "planımız yok" diye yanıt verdi.

İzmir’den aday adayı olan Tatlıses, mülakat için AKP Genel Merkezi’ne gitti. Genel merkezde yaklaşık bir saat kalan şarkıcı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Mülakat süper geçti, reis ile devam” diyen Tatlıses, neden İzmir’den aday adayı olduğunuysa şöyle anlattı: “Çünkü oraya yerleştim, bütün her şeyim orada.” ifadesini kullandı.

Siyasete girmesi durumunda neler planladığı sorulan Tatlıses, şu yanıtı verdi: “Planımız yok. Beyfendinin yanında durmak yeter bize.”