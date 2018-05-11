Demirtaş için imza kampanyası başlatıldı

Change.org sitesinde yer alan kampanyada, Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu’na çağrı yapıldı ve “Asgari ölçüde adil bir seçim için Demirtaş serbest bırakılmalıdır” dendi.

Kampanya metninde ayrıca, Demirtaş hakkında herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmadığı da hatırlatıldı: “Selahattin Demirtaş’ın bir vekil ve parti başkanı olarak tutuklanması parlamentarizmin en temel ilkelerinden birinin, dokunulmazlık ilkesinin çiğnenmesidir. Bugün Cumhurbaşkanı adayı olduğu durumda bu sadece Selahattin Demirtaş’ın hakları ve hukukunun değil, yurttaşlar ve seçmenlerin de eşit ve özgür koşullarda birbiriyle yarışan görüş ve kişiler arasından seçim yapma hakkının bir gasbı anlamına gelmektedir.”

Kampanyaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.