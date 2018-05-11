Bülent Tezcan'ı vuran saldırgan ağır cezada yargılanacak

ALİCAN ULUDAĞ/ CUMHURİYET- Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı silahla vuran saldırgan Alpaslan Sargın'ın eyleminin öldürmeye teşebbüs olduğu gerekçesiyle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Sanık Sargın, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

CHP'li Bülent Tezcan'ın 29 Ekim 2016 tarihinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davanın görülmesine bugün Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanıklar Fatih Yeşilyurt, İrfan Türkmen ve Alpaslan Sargın ile Tezcan'ın avukatları Celal Çelik ve Umut Yaşar katıldı. Söz alan avukat Celal Çelik, “Sanık savunmalarında her ne kadar Bülent Tezcan'ın yanına gelip ateş ettiğini söylese de en az bir metreden atışın yapıldığı tespit edilmiştir. Olayın kasten yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünüyoruz” diyerek dosyanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Sanık Alpaslan Sargın ise Tezcan'a yakın mesafeden silahını bacağına dayayarak bir kere ateş ettiğini öne sürerek, "Kasığına ateş ettiğimi söylüyorlar. Ancak ben baldırına dayadım, silahımda daha mermi vardı, şarjör doluydu, ancak tek bir kere ateş ettim. Öldürmeye niyetim yoktu. Kimseyi de öldürmek ile tehdit etmedim" dedi.



Duruşmayı bitiren Yargıç Sanem Aksoy Yıldız, "sanığın eylemini beyanlarının aksine uzak mesafeden gerçekleştirdiğinin İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuyla sabit olduğu, sanığın alkollü olduğu yönündeki ikrarı da dikkate alındığında, sanığın müştekiyi kasık bölgesinden yaraladığı dikkate alındığında sadece bacağını hedef aldığı ve öldürme kastının olmadığı yönünde bir kanaate varmanın mümkün olmadığı, olayın kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturabileceği" gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyanın Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.