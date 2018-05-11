Erdoğan: 'CHP çöptür'

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Biz bu yola çıkarken uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece dedik. Gideceğiz gündüz gece. Gençlere daha iyi bir Türkiye bırakabilmek için vesayete meydan okuduk. Gençlerimizden aldığımız enerji ile, güç ile insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençlere inandığımız için dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel adaletsizliklere baş kaldırdık. Gençlerden aldığımız ilham ile 2023 hedeflerini ilan ettik. Gençlerimize güvendiğimiz için 2053, 2071 hedeflerini emanet ettik. 16 Nisan halk oylaması ile gençlerin seçilme yaşını, seçme ile eşitledik. Zor olan seçilmek değil, seçmektir dedik. Öyleyse seçme ve seçilme yaşı 18 olmalı dedik. Gençlere inandığımız için 18'e indirdik. Size inanan, sizinle yürüyen AK Parti. AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. 24 Haziran seçim en çok gençlerin seçimi olacak.

Erdoğan konuştu: S I K I L D I K Türkiye gündemi oldu!

Hak, demokrasi ve özgürlüklerde Türkiye'ye sınıf atlattık.

6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu milletimizle paylaştık. Manifestomuzda gençlerimize özel bir ithamımız vardı. Tekrarlıyorum: Şahlanışımız, yükselişimiz… Erdem, irade ve cesaret ile yükselişimizi, şahlanışımızı siz gerçekleştireceksiniz. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz. Sizinle birlikte yol yürüyeceğiz. Size yol açacağız, istihdamımız sizinle büyüyecek. Vizyonumuz sizinle genişleyecek, adalet sizinle yükselecek. Eğitim ve öğretimimizi sizin daha iyi gelişmeniz için geliştireceğiz. Eğitim, öğretim hayatınızın ardından sonra edindiğiniz bilgi, birikim ve tecrübeleri aktarmanız için önünüzü açacağız.

'TAŞMAK İÇİN ÖNCE DOLMAK GEREKİR'

Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sizinle birlikte hayata geçirelim. Gençlik insanın hayatında bir kere eline geçirebildiği bir fırsattır. Bunu çok iyi değerlendirin. Taşmak için önce dolmak gerekir.

CHP PİSLİKTİR, ÇÖPTÜR

Arkadaşlarımızla nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimizi tartışıyorduk. İdeallerimiz, projelere dönüşüyordu. Milletimizin teveccühü ile görev üstlenince de sorumluluk geldi. Benim göreve geldiğimde Ümraniye'de çöplük faciası vardı. Kim vardı o zaman, CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir. CHP susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu, benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu. 180 kilometreden su getirdik, bizden sonra su problemi kalmadı. Sonuçta da 16 yılda 3.5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı. Tüm insanlık ve ülkemiz için hayaller kurun. Ancak bu şekilde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında görev alabilirsiniz.