CHP'den emeklileri sevindirecek teklif

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 12 milyon emekliye yılda üç kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini teklif etti. AKP milletvekilleri teklife karşı çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen vergi kanununa ilişkin düzenlemelerde emekliliklere verilecek ikramiye de gündeme geldi. AKP'nin emeklilere her dini bayramda 1000 TL verilmesini "doğru ama eksik bir adım" olarak niteleyen CHP, farklı bir teklif sundu.

"SONUNDA DEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİNİZ"

Gene Kurul'da CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'li vekillere "Yarım yamalak da olsa dediğimiz noktaya geldiniz" diye seslendi. Yarkadaş şöyle konuştu:

"Partimiz 2015 yılı seçimlerinde her dinî bayramda emeklilere birer maaş ikramiye vermeyi taahhüt etmişti. O günlerde partimizin bu vaatlerine gülen, 'Efendim, kaynağı nereden bulacaksınız? Kaynağı bulursanız biz de size oy veririz' diyenler tam üç yıl sonra dediğimiz noktaya geldiler. Peki, bu nasıl oldu? Allah'tan baskın seçim ilan edildi de düne kadar emeklileri görmeyen AKP iktidarı birdenbire emeklileri hatırlamış old. Şimdi ise o vaadimizi yalan yanlış da olsa, eksik de olsa hayata geçirmeye ve emeklilere her dinî bayramda bin TL vermeyi taahhüt ediyorlar."

HER BAYRAMDA ASGARİ ÜCRET TUTARINDA İKRAMİYE

CHP'li Yarkadaş, konuşmasında partisinin verdiği teklifi ise şu sözlerle dile getirdi:

"Gelin, bu eksiği bu gece düzeltelim ve doğru bir adım atalım. Emeklilerimize sadece bin TL değil, onlara her dinî bayramın yanı sıra, Cumhuriyet Bayramı'nda da asgari ücret tutarında birer ikramiye verelim. Emeklilerimiz gerçekten çok kötü koşullarda yaşıyor. 12 milyon emekli işi bıraktıktan sonra iş aramaya da devam ediyor çünkü verilen ücretler onların insanca yaşam koşullarında hayatlarını devam ettirmesine izin vermiyor. O yüzden, bizim önerimiz, bugünkü asgari ücret tutarında her dinî bayramda ve Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere birer ikramiye vermektir."

AKP'DEN DESTEK İSTEDİ

Yarkadaş, teklife destek isterken AKP milletvekillerine şu sözlerle seslendi:

"Gelin bu akşam bu önergeyi birlikte geçirelim ve emekçilerimize çifte bayram yaşatalım. Emeklilerimiz ramazanda, kurbanda ve Cumhuriyet Bayramı'nda alacakları birer tutar asgari ücretle çocuklarına, torunlarına, akrabalarına hiç değilse birer gömlek, birer mendil, birer çorap hediye edebilsinler, bu ananelerimizi yaşatabilsinler. Emekçilerimiz bayramda evlerine gittiklerinde ellerini ceplerini attıklarında cepleri boş olmasın."

"SİZ VERMESENİZ DE..."

CHP'li Yarkadaş, AKP'lilerin oturdukları sıralardan teklife itiraz etmesi üzerine 24 Haziran seçimlerini işaret etti. Yarkadaş şunları söyledi:

"Evet, biliyoruz, siz, ne anlatırsak anlatalım bu önergeye hiçbir koşulda destek vermeyecek ve 'Dediğim dedik, çaldığım düdük' anlayışıyla devam edeceksiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Neden yok? Çünkü şurada seçimlere zaten kırk dört gün kaldı. Siz bugün emeklilere bizim vermek istediğimiz 1.604 TL'yi vermeseniz bile 24 Haziran gecesi Türkiye'de iktidar demokratik yollarla değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran sonrası, emeklilere vadettiğimiz bu 1.604 TL'yi ilk dinî bayramda ve hemen ardından da Cumhuriyet Bayramında verecek. Buradan da bunu emeklilerimize partimizin bir sözü olarak ifade edelim."

"EMEKLİLER TATİLE GİDEMİYOR"

Emeklilerin birçok sorunla karşı karşıya olduklarını da dile getiren Yarkadaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emeklilerimizin sadece ücretle ilgili sorunları yok, emeklilerimiz özgürce sendikalaşamıyor, emeklilerimiz çok az ücret aldıkları için tatile çıkamıyor, emeklilerimiz bir simide, bir ekmeğe muhtaç ediliyor. Emeklilerin tek güvencesi Cumhuriyet Halk Partisidir ve bu gece de zaten ortaya koyduğumuz önerge de bunun en açık göstergesidir."

ORTAKLAR REDDETTİ

Öte yandan, yapılan oylama sonucu, CHP'nin emeklilere her bayramda 1604 TL verilmesi teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.