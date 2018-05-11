Erdoğan'ın seçim şarkısı paylaşıldı

Ankara'da AKP'lilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hak ve özgürlükler ya bizle geldi be. 'Demokrasi' diyorlar 'özgürlük' diyorlar. Şu anda başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi, özgürlük bu" dedi.

AKP'nin 24 Haziran'a kadarki süreçte kullanacağı ilk kampanya şarkısı da kamuyoyuyla paylaşıldı.

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde, partinin 24 Haziran'a kadarki süreçte kullanacağı ilk kampanya şarkısı 'Er oğlu Erdoğan' kamuoyuna sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'da yapılan Gençlik Kongresi öncesi, salonun önünde toplananlara hitap etti. Partinin kampanya sürecinde meydanlarda dinleteceği ilk şarkı, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde kamuoyu ile paylaşıldı.

​Erdoğan'ın seçim kampanyasında kullanacağı şarkı şöyle: